Xe điện Mỹ tiền tỷ bị triệu hồi tại Việt Nam, có lỗi gây mất an toàn

Theo thông báo từ Ford Việt Nam, hãng xe Mỹ đồng loạt triển khai hai chương trình triệu hồi với 22 chiếc Mustang Mach-E, do gặp lỗi khác nhau. Tuy nhiên, toàn bộ xe thuộc diện ảnh hưởng đều đang lưu kho của hãng, không phải những xe đã đưa về đại lý để bán ra thị trường.

Ford Mustang Mach-E lần đầu ra mắt Việt Nam vào giữa tháng 8, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ với giá bán 2,599 tỷ đồng (Ảnh: Đại lý Ford).

Đầu tiên, có 18 chiếc Ford Mustang Mach-E được sản xuất trong khoảng thời gian 24/2/2020-3/6/2025 cần kiểm tra và cập nhật phần mềm mô-đun điều khiển hệ thống truyền động (PCM) và mô-đun điều khiển hệ thống đổi điện (SOBDMC).

Chiến dịch triệu hồi này được thực hiện theo chương trình 25S65 của Tập đoàn Ford Motor. Theo đó, trên những xe thuộc diện ảnh hưởng, ắc quy 12V có thể đột ngột giảm điện áp xuống dưới 8,4V khi xe đã tắt máy, khiến các chốt cửa điện phía trước sẽ giữ nguyên trạng thái khóa hoặc mở khóa cuối cùng.

Trong trường hợp người lái hoặc hành khách phía trước đi ra ngoài bằng cách sử dụng tay nắm cửa bên trong, cánh cửa có thể bị khóa khi đóng lại. Điều này có thể khiến người dùng không thể vào lại xe ngay lập tức.

Ở chiều ngược lại, người ngồi trong xe có thể bị "nhốt" nếu không có khả năng sử dụng tay nắm cửa từ bên trong để mở cửa. Tình huống này có thể gây nguy hiểm, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Để khắc phục, Ford Việt Nam sẽ sử dụng hệ thống chẩn đoán của Ford (FDRS) để kiểm tra các bản cập nhật phần mềm. Nếu có bản cập nhật cho mô-đun PCM, hãng sẽ cập nhật thêm cho mô-đun SOBDMC và các mô-đun khác nếu cần thiết. Thời gian sửa chữa dự kiến là 5 giờ/xe.

Ford Mustang Mach-E được trang bị hai mô-tơ điện đặt ở hai cầu, sản sinh tổng công suất 395 mã lực và mô-men xoắn cực đại 676Nm. Xe có phạm vi hoạt động tối đa 550km sau mỗi lần sạc đầy (Ảnh: Đại lý Ford).

Với chương trình triệu hồi thứ hai, 4 chiếc Ford Mustang Mach-E được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 2/6 đến ngày 4/6 cần kiểm tra và thay thế mô-đun điều khiển hệ thống chiếu sáng LED. Chương trình này có mã hiệu 25C39, từng gây ảnh hưởng tới gần 22.000 xe tại Mỹ vào tháng 8.

Theo đó, mô-đun điều khiển hệ thống chiếu sáng LED trên những xe bị triệu hồi có thể bị lỗi, khiến đèn chiếu xa/gần, đèn định vị, đèn chạy ban ngày và đèn xi-nhan không hoạt động được. Nếu không khắc phục, lỗi này sẽ làm giảm tầm nhìn của người lái hoặc khiến xe khó nhận diện bởi tài xế khác, từ đó làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Với các xe này, Ford Việt Nam sẽ sử dụng hệ thống chẩn đoán và sửa chữa của Ford để kiểm tra mã định danh dữ liệu DID F18C của mô-đun điều khiển hệ thống chiếu sáng LED bên trái và phải. Nếu số DID F18C nằm trong danh sách không đạt yêu cầu, nhân viên kỹ thuật sẽ thay thế mô-đun và căn chỉnh lại camera 360 độ nếu cần thiết. Thời gian khắc phục dự kiến khoảng 2,9 giờ/xe.

Nội thất của Ford Mustang Mach-E (Ảnh: Đại lý Ford).

Từ khi ra mắt đến hết tháng 10, Ford Mustang Mach-E ghi nhận lũy kế doanh số đạt 21 chiếc. Theo nhận định của giới chuyên gia, con số này đủ ấn tượng với một mẫu xe điện tiền tỷ không dành cho khách hàng phổ thông, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam vẫn đang khuyết thiếu hạ tầng trạm sạc công cộng.