“Soi” ô tô điện rẻ nhất của VinFast mới về đại lý, có điểm nhỉnh hơn VF 3

Theo chia sẻ của giới tư vấn bán hàng, những chiếc VinFast Minio Green đầu tiên đã được đưa về các đại lý, nhằm chuẩn bị cho đợt bàn giao xe đầu tiên, dự kiến triển khai ngay trong tháng này. Như vậy, có thể hiểu những chiếc xe được trưng bày tại showroom đã thuộc bản thương mại chính thức.

Ngoại thất của VinFast Minio Green bản thương mại không thay đổi so với bản thử nghiệm xuất hiện trước đó (Ảnh: Phong Đoàn).

So với lịch bàn giao xe dự kiến ban đầu là tháng 8, VinFast Minio Green “trễ hẹn” khoảng 4 tháng với những người dùng đặt cọc. Bù lại, xe được nâng cấp dung lượng bộ pin cao áp từ 15,2kWh lên 18,5kWh, giúp phạm vi di chuyển sau mỗi lần sạc đầy được cải thiện từ 170km lên 210km (theo tiêu chuẩn NEDC).

VinFast Minio Green từng gây tranh cãi khi sở hữu giá bán 269 triệu đồng, không chênh lệch nhiều so với VF 3 (giá niêm yết 299 triệu đồng). Bù lại, “tân binh” này vẫn có đèn chiếu sáng trước dạng LED và có thể đăng ký vận doanh trên nền tảng Xanh SM, trong khi VF 3 là sản phẩm hướng tới người dùng cá nhân.

VinFast Minio Green được định vị ở phân khúc mini, thiết kế 2 cửa, 4 chỗ ngồi tương tự VF 3 (Ảnh: Phong Đoàn).

Ngoài đèn LED, ngoại thất của VinFast Minio Green vẫn có logo và viền trang trí mạ crôm tạo hình “cánh chim” đặc trưng, mang tính nhận diện thương hiệu. Là sản phẩm giá rẻ, mẫu xe này cũng sử dụng mâm sắt giống VF 3 nhưng có kích thước nhỏ hơn (13 inch) và không có ốp trang trí.

Các trang bị ngoại thất còn lại gồm gạt mưa đơn, phanh đĩa trước, phanh tang trống sau và gương chiếu hậu chỉnh cơ nhưng có diện tích khá lớn, hứa hẹn đem lại khả năng quan sát tốt và thực dụng hơn so với VF 3.

VinFast Minio Green có chiều dài 3.090mm, chiều rộng 1.496mm và chiều cao 1.659mm. Những thông số này đều nhỏ hơn một chút so với VF 3 (Ảnh: Phong Đoàn).

Ở phía sau, VinFast Minio Green cũng có những chi tiết “đồng bộ” với giao diện phía trước, nhưng đèn hậu của xe chỉ là loại halogen. Với thiết kế “đuôi cụt”, không gian khoang hành lý của Minio Green khá hạn chế, phù hợp với việc sử dụng trong đô thị.

Cửa cốp sau chỉ có thể mở từ trong xe, không có nút mở điện. Điều này có thể gây bất tiện với người dùng trong một số trường hợp sử dụng (Ảnh: Phong Đoàn).

Nội thất của xe không có điều chỉnh đáng kể so với bản thử nghiệm, chủ yếu sử dụng vật liệu nhựa và ghế nỉ tương tự VF 3. VinFast Minio Green không có màn hình trung tâm 10 inch như "đàn anh", xe chỉ có một màn hình thông tin 7 inch sau vô-lăng, có tích hợp hệ thống giải trí.

Vô-lăng của xe có một số nút bấm điều chỉnh âm lượng và điều hướng giao diện đồng hồ thông tin (Ảnh: Phong Đoàn).

Trang bị nội thất của VinFast Minio Green nằm ở mức cơ bản do hướng tới yếu tố giá rẻ. Xe sử dụng chìa khóa cơ, phanh tay cơ truyền thống, điều hòa chỉnh tay, đài FM đi kèm 2 loa.

VinFast Minio Green vẫn có tính năng chỉnh điện lên/xuống cửa kính, với nút bấm được đặt ở khu vực giữa hàng ghế đầu tiên (Ảnh: Phong Đoàn).

Với kết cấu 2 cửa, người dùng cần gập ghế trước để ra/vào hàng ghế thứ 2 như VF 3. Chiều dài cơ sở của Minio Green và “người anh” không quá chênh lệch nhưng khoảng rộng để chân của Minio Green có phần thoải mái hơn, trần xe cao hơn một chút so với VF 3, đem lại cảm giác thoáng đãng hơn.

Người ngồi trong hình có chiều cao khoảng 1m7 (Ảnh: Phong Đoàn).

Về khả năng vận hành, VinFast Minio Green sử dụng động cơ điện có công suất 27 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 65Nm, truyền tải xuống bánh xe thông qua hệ dẫn động cầu sau, cho tốc độ tối đa 80km/h. Trang bị an toàn của xe có 1 túi khí cho người lái, phanh chống bó cứng, kiểm soát lực kéo và phân bổ lực phanh điện tử.

So với VF 3, VinFast Minio Green có điểm hơn khi hỗ trợ cả sạc chậm (AC) thay vì chỉ có sạc nhanh (DC), đem tới cho người dùng nhiều giải pháp sạc pin hơn “người anh”. Mẫu xe này nhận công suất sạc tối đa là 12kW.

Với cổng AC, người dùng có thể chủ động sạc VinFast Minio Green tại nhà thông qua bộ sạc di động (phụ kiện chính hãng) (Ảnh: Phong Đoàn).

Tương tự các sản phẩm khác của VinFast, Minio Green được miễn phí sạc tại các trạm V-Green đến hết tháng 6/2027. Việc gần như không tốn chi phí di chuyển và giá bán dễ tiếp cận hứa hẹn sẽ giúp Minio Green trở thành lựa chọn “khởi nghiệp” với khách hàng có nhu cầu kinh doanh vận tải, hay người tìm kiếm phương tiện tối ưu chi phí hơn VF 3.