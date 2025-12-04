Loạt xe máy điện cho học sinh, người chưa có bằng lái, tầm giá 20 triệu

Trong bối cảnh Việt Nam dần áp dụng các quy định hạn chế xe xăng, những dòng xe máy điện nổi lên trở thành lựa chọn trước nhu cầu “chuyển đổi xanh”. Đặc biệt nhờ giá bán dễ tiếp cận và không yêu cầu giấy phép lái xe (người từ đủ 16 tuổi trở lên), xe máy điện cho học sinh, sinh viên nhận được sự quan tâm của người dùng.

Dưới đây sẽ là một số mẫu xe máy điện dành cho học sinh, sinh viên trong tầm giá 20 triệu đồng. Những sản phẩm được đưa vào danh sách dựa trên tiêu chí thương hiệu rõ ràng, xe mới ra mắt và xe có dung tích cốp lớn, phù hợp với nhu cầu của đông đảo người dùng.

VinFast ZGoo, Flazz và Evo Grand Lite

Kể từ khi ra mắt mẫu xe máy điện đầu tiên vào năm 2018, đến nay dải sản phẩm “xanh” của VinFast đã lên tới gần 20 mẫu. Trong đó, hãng xe Việt cũng tập trung vào phân khúc học sinh, sinh viên với 3 cái tên nổi bật gồm: ZGoo, Flazz và Evo Grand Lite.

VinFast ZGoo có thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với thể trạng của học sinh (Ảnh: VF).

VinFast ZGoo và Flazz là hai sản phẩm mới, được giới thiệu tới khách Việt vào đầu tháng 11 với giá bán lần lượt là 14,9 triệu và 16 triệu đồng. Cả hai mẫu xe máy điện này đều có tốc độ tối đa là 39km/h, sử dụng pin LFP cho khả năng di chuyển tối đa khoảng 70km sau mỗi lần sạc đầy.

Tuy nhiên, VinFast Flazz được xếp vào dòng xe máy điện hai pin của hãng xe Việt. Theo đó, sản phẩm này được thiết kế khay pin phụ giúp mở rộng phạm vi di chuyển, tương tự Evo Grand Lite (18 triệu đồng).

VinFast Flazz sở hữu thiết kế cá tính hơn ZGoo (Ảnh: VF).

Kết hợp với pin phụ mua thêm, VinFast Flazz có thể di chuyển tối đa 135km trong điều kiện tiêu chuẩn. Thể tích cốp của hai mẫu xe này đều ở mức 14 lít, trong đó thể tích cốp của Flazz sẽ giảm xuống 8 lít khi lắp thêm pin.

Với đối tượng sinh viên, VinFast Evo Grand Lite sẽ là sản phẩm phù hợp hơn, khi có thể tích cốp lên tới 35 lít. Mẫu xe này có tốc độ tối đa là 48km/h, di chuyển được 70km sau mỗi lần sạc đầy với bộ pin cố định và cộng thêm 128km khi lắp kèm pin phụ.

VinFast Evo Grand Lite sở hữu kiểu dáng thời trang, đáp ứng được nhu cầu di chuyển trong đô thị của sinh viên. Khi lắp thêm pin phụ, thể tích cốp sẽ giới hạn còn khoảng 16 lít (Ảnh: VF).

Yadea Vekoo, Odora S2

Là thương hiệu khá lâu đời tại Việt Nam và cũng có nhà máy lắp ráp riêng, Yadea đang mở bán nhiều sản phẩm xe máy điện hướng tới học sinh, sinh viên. Trong đó, hai lựa chọn có thể cân nhắc là Vekoo (14,99 triệu đồng) và Odora S2 (18,49 triệu đồng nhưng đang được giảm xuống 16,5 triệu đồng).

Yadea Vekoo sở hữu kích thước gọn nhẹ và có tới 7 tùy chọn màu sắc (Ảnh: Yadea).Yadea Vekoo sở hữu kích thước gọn nhẹ và có tới 7 tùy chọn màu sắc (Ảnh: Yadea).

Tốc độ tối đa của Yadea Vekoo và Odora S2 lần lượt là 38km/h và 46km/h, có phạm vi di chuyển tương ứng là 65km và 80km, sau mỗi lần sạc đầy. Cả hai mẫu xe này đều sử dụng ắc-quy, không có độ bền cao như các dòng xe VinFast dùng pin LFP.

Yadea Odora S2 tuy sở hữu kiểu dáng lớn hơn Vekoo nhưng dung tích cốp không thực sự rộng rãi (15 lít), chỉ để vừa một mũ bảo hiểm nửa đầu và một số vật dụng khác (Ảnh: Linh Green).

Honda ICON e:

Dù nhắm tới học sinh, sinh viên nhưng giá bán của Honda ICON e: không dễ tiếp cận so với các đối thủ, khởi điểm từ 26,9 triệu đồng. Trong tháng 12, mẫu xe điện này được nhà sản xuất giảm trực tiếp 5 triệu, hạ còn 21,9 triệu đồng, và được chào bán với mức giá 21 triệu đồng tại một số đại lý.

Honda ICON e: là mẫu xe máy điện đầu tiên được hãng xe Nhật Bản lắp ráp tại nước ta (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Do đó, Honda ICON e: vẫn có thể xếp vào danh sách này, bởi một số người dùng vẫn ưa chuộng sản phẩm thương hiệu Nhật. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mức giá trên chưa kèm pin, khách hàng cần chi trả 350.000 đồng/tháng để thuê pin, hoặc mua pin với mức giá 9,8 triệu đồng.

Honda ICON e: được trang bị động cơ điện đặt ở bánh sau, cho tốc độ tối đa 49km/h, đi kèm phạm vi di chuyển tối đa khoảng 71km sau mỗi lần sạc đầy. Xe có thể tích cốp đạt 26 lít, có thể để vừa một mũ bảo hiểm 3/4 và một số vật dụng khác; bộ pin được đặt dưới sàn xe có thể tháo rời để sạc riêng.