Thêm lựa chọn xe 7 chỗ tầm 700 triệu, rộng rãi cho gia đình và chạy dịch vụ

Trước đây, thị phần của nhóm xe 7 chỗ tầm giá 700 triệu đồng “gắt gao” thuộc về các mẫu MPV cỡ nhỏ như Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross thì giờ đây, loạt xe này đang gặp phải nhiều thách thức mới. Khách Việt liên tục có thêm lựa chọn xe 7 chỗ giá “mềm” mới, với sức hút riêng biệt.

VinFast Limo Green

Mẫu MPV thuần điện đến từ thương hiệu Việt tạo nên “cơn sốt” trong hai tháng gần đây. VinFast Limo Green chính thức được bàn giao tới tay khách hàng từ tháng 8 và sang tháng 9, mẫu xe này đã “cắt mạch” số 1 phân khúc MPV suốt 3 năm của Xpander.

VinFast Limo Green có giá bán lẻ đề xuất 749 triệu đồng (Ảnh: VF).

Trong tháng 9, Limo Green tiêu thụ được 2.120 chiếc, và con số này tiếp tục nâng lên 4.160 xe ở tháng 10. Dù Xpander gần như nắm chắc ngôi vị MPV số 1 Việt Nam ở năm 2025 với lũy kế doanh số 10 tháng đạt 15.082 chiếc nhưng theo giới chuyên gia, cục diện của phân khúc MPV từ năm 2026 có thể sẽ rất khác.

Sức hút của VinFast Limo Green chủ yếu đến từ mức giá bán dễ tiếp cận, với tổng chi phí lăn bánh không chênh lệch quá nhiều với các mẫu MPV cỡ nhỏ, do được Nhà nước miễn phí 100% lệ phí trước bạ. Tiếp đến, mẫu xe Việt còn có lợi thế cạnh tranh về không gian, khi sở hữu kích thước ngang một mẫu MPV cỡ trung như Toyota Innova Cross.

Cuối cùng, VinFast Limo Green được hãng xe Việt áp dụng chính sách miễn phí sạc tại các trạm V-Green đến hết tháng 6/2027. Với ưu đãi này, người dùng Limo Green đang gần như không tốn chi phí di chuyển.

Toyota Innova Cross 2.0G

Thành công của VinFast Limo Green cho thấy “sân chơi” của xe 7 chỗ tầm giá 700 triệu đồng vẫn còn dư địa cạnh tranh, và Toyota Việt Nam đã nhanh chóng giới thiệu bản tiêu chuẩn mới của Innova Cross vào ngày 1/12, có tên gọi 2.0G. Biến thể này được chốt giá 730 triệu đồng, vẫn được nhập khẩu từ Indonesia.

Dù thấp hơn gần 100 triệu đồng so với bản giữa (2.0V), song Toyota Innova Cross 2.0G lại không bị cắt giảm quá nhiều trang bị. Ngoại thất của xe vẫn có đèn chiếu sáng trước dạng LED và đèn sương mù LED, nhưng bị cắt đèn LED định vị ban ngày, mâm chuyển sang loại 16 inch và cốp sau chỉ có thể chỉnh cơ.

Ngoại thất của Toyota Innova Cross 2.0G không quá khác biệt so với hai bản cao cấp. Mẫu xe này vẫn sử dụng động cơ xăng 2.0L đi kèm hộp số vô cấp CVT, sản sinh 172 mã lực và 205Nm. (Ảnh: Đại lý Toyota).

Nội thất 8 chỗ ngồi của mẫu xe này gây chú ý khi vẫn có đề nổ nút bấm, điều hòa tự động, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động và ghế da (chỉnh cơ). Màn hình giải trí được chuyển thành loại 8 inch, vẫn có kết nối Apple CarPlay/Android Auto nhưng cần cáp.

Trang bị an toàn của phiên bản này chỉ thiếu cảm biến áp suất lốp và camera 360 độ so với bản 2.0V, vẫn có 8 cảm biến hỗ trợ đỗ xe cùng 6 túi khí. So với bản HEV (hybrid), xe không có gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Mitsubishi Destinator

Được giới thiệu cùng ngày với Toyota Innova Cross 2.0G (1/12), Mitsubishi Destinator là sản phẩm hoàn toàn mới. Xe được định vị ở phân khúc C-SUV ngang Mazda CX-5 hay Ford Territory, nhưng sở hữu cấu hình 7 chỗ và có giá bán dễ tiếp cận.

Bản tiêu chuẩn của Destinator có giá bán lẻ đề xuất là 780 triệu, nhưng đang được hãng xe Nhật Bản áp dụng mức giá ưu đãi 739 triệu đồng trong tháng 12. Dù có giá rẻ, biến thể này vẫn có đèn LED trước/sau và mâm hợp kim 18 inch, nội thất sở hữu trang bị không chênh lệch nhiều so với bản cao cấp.

Mitsubishi Destinator được xem là phiên bản “phóng to” của Xforce nhưng đang thu hút khách Việt nhờ cấu hình 7 chỗ và giá bán dễ tiếp cận (Ảnh: Nhật Minh).

Mitsubishi Destinator tiêu chuẩn sở hữu nhiều tiện nghi hấp dẫn hơn các mẫu MPV cỡ nhỏ, như: phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động, ghế lái chỉnh điện, đồng hồ điện tử 8 inch, màn hình giải trí 12,3 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Xe vẫn có một số tính năng an toàn nâng cao như cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Ngoài ra, chiều dài cơ sở của Mitsubishi Destinator ở mức 2.815mm, nhỉnh hơn các mẫu MPV cỡ nhỏ như Toyota Veloz Cross (2.750mm). Về lý thuyết, “tân binh” này sẽ sở hữu không gian 7 chỗ ngồi rộng rãi hơn nhóm xe này.

Cần ưu đãi để duy trì sức hút

Để duy trì được sức hút trước những đối thủ mới, các mẫu MPV cỡ nhỏ sẽ cần tới ưu đãi để gia tăng khoảng cách giá bán. Tuy nhiên, “chiến thuật” này chưa hẳn đã thành công, như Mitsubishi Xpander liên tục được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ nhưng vẫn bán thua VinFast Limo Green trong hai tháng gần đây.

Mitsubishi Xpander có giá niêm yết cao nhất lên tới 659 triệu đồng, được hạ xuống 593 triệu đồng sau khi áp dụng ưu đãi từ nhà phân phối (Ảnh: Ngọc Trâm).

Tương tự, Toyota Veloz Cross (638-660 triệu đồng) liên tục được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong nhiều tháng gần đây, nhưng không tạo được sự chênh lệch so với “đàn anh”, dù Innova Cross không có khuyến mại và nguồn cung gặp giới hạn do là xe nhập khẩu.

Với việc bổ sung thêm bản tiêu chuẩn mới, Toyota Innova Cross được kỳ vọng sẽ mở rộng được thêm tệp khách hàng, qua đó thêm sức cạnh tranh với mẫu MPV thuần điện cùng cỡ như VinFast Limo Green. Tuy nhiên, quá trình này sẽ khó tránh khỏi việc “xung đột” với Veloz Cross, theo nhận định của chuyên gia.