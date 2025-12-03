VinFast đăng ký ô tô mới: Lưới tản nhiệt hé lộ đây là xe điện - xăng?

Theo dữ liệu được Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam đăng tải, VinFast đăng ký bản quyền kiểu dáng công nghiệp hai mẫu xe mới, một sedan và một SUV. Đáng chú ý, cả hai mẫu xe này đều có chi tiết giống lưới tản nhiệt ở phần đầu xe, mở ra khả năng đây không phải ô tô thuần điện.

Mẫu sedan có phần đuôi vuốt kiểu fastback khá khỏe khoắn, thân xe khá trường cho thấy xe nhiều khả năng sẽ được định vị từ phân hạng D trở lên, theo nhận định của giới chuyên gia (Ảnh chụp màn hình).

Ngoại thất của hai mẫu sedan và SUV khá tương đồng, từ chi tiết giống lưới tản nhiệt ở đầu xe cho đến đèn định vị ban ngày, cụm đèn chiếu sáng trước dạng dọc và cả khu vực đuôi sau. Đáng chú ý, bộ đôi này được “chắp bút” bởi Jae Hoon Lee - nhà thiết kế nổi tiếng gốc Hàn Quốc từng “nhào nặn” mẫu VF 7.

Khu vực phía trước và sau của hai mẫu xe này không còn sự xuất hiện của chi tiết tạo hình “cánh chim” đặc trưng của VinFast. Tuy nhiên, đây là thiết kế được đăng ký bản quyền kiểu dáng, hãng xe Việt vẫn có thể thay đổi một số chi tiết trên xe thương mại.

Nhìn chung, với những đường nét thiết kế như hình ảnh, hai mẫu xe mới này nếu được VinFast phát triển thành xe thương mại thì cũng sẽ định vị ở phân khúc cao cấp. Hãng xe Việt đã từng đặt chân vào mảng này, với VinFast President, hay gần đây là Lạc Hồng 900 LX.

Mẫu SUV mang kiểu dáng khá bệ vệ, chi tiết cửa kính và thiết kế của các cột A, B, C và D gây liên tưởng đến dòng VinFast Lux SA2.0 từng được hãng xe Việt phân phối (Ảnh chụp màn hình).

Chi tiết có tạo hình giống lưới tản nhiệt của bộ đôi này là điểm nhấn được cộng đồng người dùng quan tâm, do có thông tin VinFast rục rịch bổ sung xe xăng - điện vào dải sản phẩm. Theo giới chuyên gia, hãng xe Việt có thể làm xe hybrid cắm sạc (PHEV) hoặc xe điện có phạm vi hoạt động mở rộng (EREV) nhằm tận dụng hệ thống trạm sạc sẵn có.

Chưa rõ hãng xe Việt sẽ phát triển sản phẩm hoàn toàn mới hay bổ sung thêm cấu hình xăng lai điện cho dòng xe sẵn có. Trong một sự kiện của thương hiệu lốp xe ô tô được xem là đối tác lớn nhất của VinFast, một dòng lốp mới cho xe hybrid đã được trưng bày, sử dụng hình ảnh gây liên tưởng đến VF 8.

Giới chuyên gia kỳ vọng VinFast sẽ hé lộ thêm thông tin về xe hybrid vào đầu năm 2026 (Ảnh: Bạch Trung).

Theo nguồn tin của Reuters, VinFast đang xem xét trang bị cho một số mẫu xe loại động cơ đốt trong (ICE) cỡ nhỏ, để sạc lại pin và tăng phạm vi di chuyển. Trang này cho biết, từ tháng 11, một nhóm kỹ sư đã được giao nhiệm vụ nghiên cứu việc biến VF 9 thành xe EREV.

Đồng thời, hãng đã đăng ít nhất 3 tin tuyển dụng trên nền tảng LinkedIn để bổ sung chuyên gia về EREV vào đội ngũ phát triển sản phẩm. Như vậy, phiên bản mới của VF 9 có thể được bổ sung động cơ xăng để hỗ trợ nạp thêm năng lượng, giúp xe di chuyển chặng đường dài mà không phụ thuộc vào trạm sạc, trong khi đó động cơ điện vẫn đảm nhận vai trò vận hành chính.

VinFast VF 9 hiện hành đang có phạm vi hoạt động tối đa khoảng 600km sau mỗi lần sạc đầy, theo tiêu chuẩn WLTP (Ảnh: VF).

Việc phát triển xe điện - xăng được xem là bước chuyển biến lớn của VinFast, sau khi tuyên bố chuyển hướng thuần điện vào đầu năm 2021. Hiện tại, dải sản phẩm ô tô điện (BEV) của hãng xe Việt đang có tổng cộng 12 sản phẩm trải dài từ mini-car, hạng A cho đến E.

Sau 10 tháng đầu năm, VinFast là thương hiệu ô tô dẫn đầu về sức tiêu thụ tại Việt Nam, với lũy kế doanh số đạt hơn 120.000 chiếc. Trong đó, hai sản phẩm được ưa chuộng nhất là VF 3 (36.005 xe từ đầu năm) và VF 5 (35.406 chiếc).