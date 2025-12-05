Nam Trung Bộ tiếp tục mưa lớn, miền Bắc có nơi rét dưới 12 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 4/12, khối không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ.

Tại Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa nhỏ rải rác, sau giảm xuống còn mưa vài nơi; nhiệt độ giảm 1-3 độ C. Gió Đông Bắc tại trạm Bạch Long Vĩ đã mạnh lên cấp 6.

Dự báo ngày 5/12, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường yếu ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Ở khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C; ở khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 13-15 độ C, có nơi dưới 12 độ C.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết, trong ngày 4/12, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa từ 7h đến 20h ngày 4/12, cục bộ trên 90mm, như: Long Môn (Quảng Ngãi) 117mm, Quế Lưu (Đà Nẵng) 99mm.

Người dân Nha Trang chạy lụt ngày 4/12 (Ảnh: Trung Thi).

Dự báo ngày 5/12, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to; lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa rào, dông rải rác; lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Dự báo thời tiết ngày 5/12 các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, riêng khu Tây Bắc 11-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 13-15 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác; phía Nam đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, phía Nam có nơi 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.