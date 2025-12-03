Hãng ô tô Trung Quốc thử nghiệm tình huống cây lớn đổ đè xuống nóc xe

Mẫu YangWang U8 của BYD từng thể hiện khả năng xoay tròn như xe tăng, nổi trên nước, đi ngang như cua bò và có sức mạnh lớn hơn nhiều siêu xe. Giờ đây, hãng xe Trung Quốc giới thiệu thêm một "siêu năng lực": vẫn chạy tốt sau khi bị cây to đè.

Nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã dàn dựng một bài kiểm tra độ bền theo phong cách điện ảnh, thả một cây cọ thân to đè xuống nóc xe U8L - phiên bản trục cơ sở kéo dài.

Việc thả thân cây to đè xuống xe sẽ kiểm chứng độ cứng của kết cấu (Ảnh cắt từ clip).

Đây không phải là một cú chạm nhẹ từ trên cao. Các kỹ sư của BYD đã liên tục dựng cây lên vị trí thẳng đứng, rồi cho nó đổ xuống nóc xe 3 lần, với khoảng cách từ cây đến xe tăng dần để khuếch đại lực tác động.

Theo YangWang, năng lượng va chạm tối đa đạt 50,4 kJ (40.100 lb-ft hay 54.000Nm). Để dễ hình dung, theo truyền thông Trung Quốc, năng lượng này tương đương với một máy điều hòa không khí rơi từ nóc một tòa nhà 40 tầng.

Chiếc U8L trục cơ sở dài phản ứng như thế nào khi bị thân cây khổng lồ ập xuống nóc? Thanh giằng ở mép ngoài nóc xe bị móp ngày càng nghiêm trọng hơn sau mỗi cú giáng của thân cây to, nhưng cửa bên lái vẫn mở ra được, kính không bị vỡ, hệ thống treo cùng bánh xe vẫn nguyên vẹn.

Hãng ô tô Trung Quốc thử nghiệm tình huống cây lớn đổ ập xuống để kiểm tra độ vững chắc của kết cấu xe (Video: BYD).

Nhà sản xuất muốn cho thấy sau khi bị va chạm như vậy, cấu trúc xe vẫn đủ vững chắc để hành khách trèo ra ngoài và lực lượng cứu hộ tiếp cận bên trong. Ở đoạn cuối video, chiếc SUV cỡ lớn được khởi động lại và tiếp tục lăn bánh.

Màn trình diễn này nằm trong chiến dịch PR đang diễn ra của U8L nhằm chứng minh đây là chiếc SUV hạng sang cứng cáp, bền bỉ nhất mà Trung Quốc từng chế tạo.

YangWang U8L là dòng xe hybrid hành trình mở rộng (EREV). Xe vận hành nhờ 4 mô-tơ điện có tổng công suất 1.180 mã lực và mô-men xoắn 1.280Nm, còn động cơ xăng tăng áp 2.0L dưới nắp ca-pô chỉ có nhiệm vụ sạc bộ pin Blade LFP dung lượng 49,05kWh.

Chiếc SUV cỡ lớn này được giới thiệu là có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 3,6 giây, chạy được 180km thuần điện và 1.000km với một bộ pin và một bình xăng đầy, theo tiêu chuẩn thử nghiệm CLTC của Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, YangWang U8L có giá 1,3 triệu nhân dân tệ, tương đương 4,7 tỷ đồng, được kỳ vọng có thể cạnh tranh với Rolls-Royce Cullinan.