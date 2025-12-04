Xe điện Kia EV2 rục rịch ra mắt bản thương mại

Nỗ lực từng bước phủ kín mọi phân khúc xe điện của Kia chuẩn bị có bước tiến lớn vào tháng 1 tới khi hãng ra mắt mẫu xe điện nhỏ nhất của mình. EV2 từng xuất hiện dưới dạng concept hồi đầu năm, và sau 11 tháng, bản thương mại (hay còn gọi là bản sản xuất thực tế) rục rịch ra mắt.

Bản concept của mẫu Kia EV2 đã ra mắt hồi đầu năm (Ảnh: Kia).

Thương hiệu Hàn Quốc chưa tiết lộ quá nhiều về phiên bản thương mại của mẫu SUV điện cỡ nhỏ này, ngoài việc xác nhận xe sẽ xuất hiện tại Triển lãm Ô tô Brussels.

Tuy nhiên, Kia đã công bố ba hình ảnh teaser, và dù chiếc xe vẫn được phủ kín bằng tấm vải, vẫn có thể nhận thấy một số điểm khác biệt giữa bản thương mại và bản concept đã ra mắt tại sự kiện Kia EV Day 2025. Theo đó, kiểu dáng tổng và tỷ lệ thân xe gần như được giữ nguyên.

Kia sẽ chính thức trình làng phiên bản sản xuất thực tế của EV2 vào ngày 9/1 (Ảnh: Kia).

Có thể thấy phần đầu xe vuông vức, bên hông có đường gân, nóc xe dốc nhẹ về phía sau và cánh lướt gió phía trên cửa hậu - các chi tiết giống trên bản concept. Xuyên qua lớp vải phủ, đèn chiếu sáng ban ngày (DRL) trên bản thương mại dù không hoàn toàn giống concept nhưng cũng không quá khác.

Tuy nhiên, cũng dễ nhận ra một số thay đổi lớn và mang tính tất yếu. Phần đầu xe dài hơn, vì xe concept không phải đáp ứng các tiêu chuẩn va chạm như xe thương mại. Ngoài ra, bản thương mại có cột B truyền thống.

Đèn chiếu sáng ban ngày không giống hệt thiết kế trên bản concept (Ảnh: Kia).

Kia hứa hẹn rằng EV2 sẽ sở hữu không gian rộng rãi, linh hoạt, nhưng tất cả phải chờ đến ngày 9/1 mới biết chi tiết. Trên bản concept, việc gập hàng ghế sau và trượt ghế trước lên cho phép người ngồi duỗi chân, thư giãn, thậm chí ngồi trên sàn phẳng khi xe dừng đỗ.

Thông tin về công suất và phạm vi hoạt động sẽ chỉ được công bố khi xe ra mắt. Nhưng dựa trên các xe điện giá "mềm" khác của Kia (dưới mẫu EV6), có thể chắc chắn rằng EV2 sẽ dùng nền tảng sạc 400V, thay vì 800V, và bất chấp ngoại hình có vẻ như là dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD), mẫu xe điện cỡ nhỏ này sẽ dùng một mô-tơ điện dẫn động cầu trước, kể cả ở bản GT thể thao.

"Người anh em" Hyundai Inster có hai lựa chọn pin 39kWh và 46kWh, phạm vi hoạt động 327-369 km/lần sạc và mô-tơ mạnh nhất chỉ 113 mã lực. Hy vọng mẫu xe của Kia sẽ mạnh mẽ hơn đôi chút.

Kia EV2 sẽ cạnh tranh ở phân khúc xe điện cỡ nhỏ với các xe như như Renault 4 E-Tech (Ảnh: Kia).

Kia EV2 sẽ mở bán trong năm 2026 và Kia được cho là đang hướng đến mức giá khoảng 30.000 euro (35.000 USD hoặc 923 triệu đồng).