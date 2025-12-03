Ô tô điện Trung Quốc phát ra bức xạ điện từ thấp hơn nhiều so với xe xăng

Một nghiên cứu mới đây của Câu lạc bộ ô tô Đức (ADAC) cho thấy xe điện phát ra lượng bức xạ điện từ cực thấp, tương đương hoặc thậm chí thấp hơn xe xăng truyền thống.

Kết quả đo trên 11 xe thuần điện, một số mẫu hybrid sạc ngoài và một xe chạy xăng cho thấy các đỉnh bức xạ chủ yếu xuất hiện quanh khu vực để chân và vẫn thấp xa so với các ngưỡng an toàn quốc tế.

Trong khi đó, vùng đầu và thân gần như không chịu ảnh hưởng. Việc sạc chậm AC hoặc sạc nhanh DC cũng không tạo khác biệt lớn; thậm chí, sạc nhanh DC còn cho mức bức xạ thấp hơn sạc chậm AC.

Các hãng xe Trung Quốc cũng cho thấy kết quả rất tích cực ở lĩnh vực này - vừa được công bố tại Hội nghị An toàn Điện năng lượng mới lần thứ ba do Trung tâm Thử nghiệm Xe Năng lượng mới (CATARC) tổ chức vào đầu tháng 11.

Theo đó, từ đầu năm 2025, CATARC đã thực hiện hơn 300 dự án đánh giá an toàn điện, nhằm kiểm soát rủi ro ngay từ giai đoạn phát triển và đưa ra những chỉ dẫn dựa trên dữ liệu, hỗ trợ các nhà sản xuất cho ra đời sản phẩm chất lượng cao hơn, an toàn hơn.

CATARC và NESTA xác nhận mức an toàn điện từ của xe điện Trung Quốc trên nhiều dòng xe khác nhau (Ảnh: CarNewsChina).

Tính đến thời điểm hội nghị, đã có 14 mẫu xe Trung Quốc đạt chứng nhận an toàn điện 6 chiều NESTA.

NESTA (New Energy Safety Technical Assessment) là hệ thống chứng nhận toàn diện, đánh giá phương tiện theo 6 hạng mục: an toàn sạc, an toàn điện từ, an toàn chức năng, an toàn điện áp cao, an toàn pin và an toàn cháy nổ.

Lô xe đạt chuẩn đợt hai gồm: Aito M7, Jetour Zongheng G700, Onvo L90, Li Auto i8, M-Hero M817, Fulwin A9L và Xiaomi YU7.

Các mẫu đã được chứng nhận trước đó gồm: Galaxy E8, Exeed Exlantix ES, Exeed Exlantix ET, JAC Refine RF8, Jiyue 07, Aito M9, GAC Hypertec HT, Geely Galaxy Starship 7 EM-i, iCar V23, Aito M8, BYD Han L, Leapmotor B10 và Lynk & Co 900.

NESTA cũng công bố các mẫu xe nổi bật nhất ở từng hạng mục trong năm 2025. Cụ thể như sau:

An toàn sạc: BYD Han L, Lynk & Co 900, Hyundai Elexio

An toàn điện từ: Mercedes-Benz CLA, Li Auto i8, Zeekr 9X, Geely Galaxy M9

An toàn chức năng: Onvo L90, Xiaomi YU7, Galaxy Starship 7 EM-i, Exeed Exlantix ET

An toàn điện áp cao: Leapmotor B10, Fulwin A9L, Wuling Xingguang 730

An toàn pin: Jetour Zongheng G700, Aito M7, M-Hero 817, Toyota bZ3X

An toàn cháy nổ: SAIC H5, Aito M8, Onvo L60, iCar V23

Các phép đo ngoài thực tế cho thấy mức bức xạ điện từ của ô tô điện Trung Quốc thấp hơn nhiều so với các giới hạn an toàn hiện hành. Cụ thể, mức bức xạ điện từ ở khu vực hàng ghế trước chỉ 0,8-1,0 μT và ở hàng ghế sau là 0,3-0,5 μT, tương đương 1-1,3% so với giới hạn 100 μT của tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc.

Các đỉnh bức xạ chủ yếu xuất hiện ở khu vực gần mô-tơ điện và hệ thống dây dẫn quanh khu vực chân, trong khi đầu và thân hành khách hầu như không bị ảnh hưởng. Việc sạc, cả AC lẫn DC, không làm tăng mức bức xạ; thậm chí sạc nhanh DC còn cho mức thấp hơn sạc AC. Để so sánh, đồ gia dụng như chăn điện có thể phát ra mức bức xạ 10-50 μT, cao hơn rất nhiều so với ô tô điện Trung Quốc.