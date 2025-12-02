Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 2/12 trên cầu Thăng Long (Hà Nội).

Theo hình ảnh do camera hành trình của một ô tô ghi lại, chiếc xe tải đã chuyển làn bất cẩn, đâm ô tô con xoay ngang đường rồi lao sang làn đối diện. Đúng lúc đó, một xe khách đi tới, đâm vào đuôi ô tô con, khiến chiếc xe này tiếp tục bị đẩy xoay vuông góc.

Ô tô con bị đâm văng từ đầu xe tải sang đầu xe khách như chuyền bóng trên cầu (Video: Hiếu Quang).

Hiện chưa rõ tình trạng thương vong, nhưng hình ảnh trong video cho thấy chiếc ô tô con bị hư hỏng nặng, đặc biệt là phần đuôi bên phải.

Tình huống trên là bài học kinh nghiệm lớn cho các tài xế nói chung về việc tập trung quan sát.

Có vẻ như tài xế xe tải đã không tập trung, cộng với việc chủ quan, dẫn tới pha chuyển làn gây họa cho ô tô con đang chạy ở làn bên phải, cũng là vị trí rơi vào điểm mù của xe tải.

Điểm mù là một vài vị trí ở khu vực đầu xe, hai bên hông mà nếu có người hoặc xe khác đi vào thì tài xế không thể nhìn thấy, do đặc thù kích thước và trọng lượng của xe tải lớn và các loại xe siêu trường, siêu trọng, tầm quan sát của người lái bị hạn chế hơn so với ô tô cỡ nhỏ.

Vùng màu đỏ thể hiện các điểm mù của xe cỡ lớn khi tham gia giao thông (Minh họa: ST).

Ngày nay, nhiều mẫu xe được trang bị hệ thống phát hiện điểm mù, giúp giảm nguy cơ va chạm ở điểm mù bằng cách phát tín hiệu cảnh báo nếu có chướng ngại vật nằm trong vùng tài xế không thể quan sát qua gương hay bằng mắt thường.

Tuy nhiên, ngay cả khi xe có các công cụ hỗ trợ quan sát tối đa, gồm gương, camera và cảm biến, chỉ có sự cẩn trọng mới giúp được tài xế tránh nguy cơ tai nạn.

Khi quay đầu xe hoặc chuyển làn, tài xế phải giảm tốc độ và cẩn thận quan sát hai bên xe, hoặc thậm chí là quay đầu sang để liếc nhanh bên hông xe, tránh nguy cơ va chạm với các xe nhỏ hơn di chuyển bên cạnh.

Trong khi đó, các phương tiện giao thông nhỏ hơn cần tránh di chuyển vào vùng điểm mù của xe cỡ lớn. Ngoài ra, cần tránh di chuyển quá gần hoặc chạy song song các loại xe này. Nếu không tránh được, hãy cố gắng đảm bảo rằng xe của bạn lọt vào gương chiếu hậu của xe cỡ lớn, để người lái có thể nhìn thấy.

"Xem video tôi thấy xe tải bật xi-nhan xong chuyển làn luôn. Tôi đoán là tài xế mất tập trung, nên không quan sát thấy xe con từ xa, đến khi tới gần thì xe con rơi vào điểm mù rồi, tưởng làn bên cạnh trống nên chuyển sang", tài khoản Đức Minh bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tài khoản Hoàng Quân đồng tình với ý kiến này: "Không phải vơ đũa cả nắm, nhưng thực tế đi đường tôi rất hay gặp cảnh tài xế xe tải, xe taxi vừa lái xe vừa dùng điện thoại. Cứ thấy xe nào chạy như rùa bò, đi hai hàng hoặc kiểu loạng choạng là lạ... thì khi vượt lên, nhìn sang là thấy tài xế đang mải nhìn màn hình điện thoại".