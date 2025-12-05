Hiện trạng dự án cầu Nguyễn Trãi và vùng phụ cận 6.300 tỷ đồng ở Hải Phòng

Dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận là dự án trọng điểm của TP Hải Phòng, thuộc nhóm A, công trình giao thông cấp đặc biệt với tổng mức đầu tư hơn 6.300 tỷ đồng (ngân sách Trung ương và TP Hải Phòng).

Địa điểm xây dựng dự án nằm trên các phường Thủy Nguyên, Ngô Quyền, Gia Viên của TP Hải Phòng. Công trình được khởi công vào ngày 18/12/2024, chính thức thi công vào ngày 18/1 năm nay.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng cho biết, riêng dự án cầu Nguyễn Trãi gồm 2 gói thầu xây lắp: Xây dựng cầu dẫn, đường dẫn và nút giao; Xây dựng cầu chính dây văng.

Đến nay, công trình đã đạt khoảng 37,3% khối lượng sau gần 11 tháng triển khai. Khối lượng hoàn thành tương đương 1.418,3 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư 3.802 tỷ đồng.

Trong ảnh là gói thầu xây dựng cầu dẫn, đường dẫn và nút giao phía phường Ngô Quyền (gói thầu số 15), với chiều dài 466,8m, rộng 23,5m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 lề đường được sử dụng như làn hỗn hợp cho xe máy và xe thô sơ.

Gói thầu do liên danh Tổng công ty Thăng Long - CTCP; Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C; Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long; và Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư - Xây dựng HJC thi công.

Tổng giá trị hợp đồng gói thầu số 15 là 1.435 tỷ đồng, khởi công tháng 12/2024, dự kiến hoàn thành tháng 12/2026.

Đến nay, phần cầu dẫn của gói thầu số 15 đã triển khai đồng thời 14 mũi thi công cọc khoan nhồi, trụ cầu tại 2 bờ phía Thủy Nguyên và Ngô Quyền đã hoàn thành 308/340 cọc khoan nhồi.

Phần đường dẫn gói thầu số 15 đã hoàn thành cọc CDM (Cement Deep Mixing - cọc xi măng đất, một phương pháp gia cố nền đất yếu bằng cách trộn xi măng với đất tại chỗ để tạo thành các cọc chịu lực) và đang triển khai đắp cát nền đường phía Thủy Nguyên.

Gói thầu này đến nay đã hoàn thành được khoảng 69,21% khối lượng công việc (tương đương 993/1.435 tỷ đồng).

Trong ảnh là hạng mục đường dẫn lên - xuống cầu ở địa phận phường Thủy Nguyên, có chiều dài 459m, rộng 23,5m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 lề đường được sử dụng như làn hỗn hợp cho xe máy và xe thô sơ.

Bề mặt đường dẫn lên - xuống cầu Nguyễn Trãi ở phường Ngô Quyền.

Khe co giãn đường dẫn lên - xuống cầu.

Gói thầu số 14 – xây dựng cầu chính dây văng do liên danh gồm: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Khang Nguyên, Công ty CP Xây dựng và Lắp máy Trung Nam và Công ty TNHH IHI Infrastructure Asia thi công.

Giá trị hợp đồng gói thầu số 14 là 2.367 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành tháng 12/2027.

Tiến độ thi công gói thầu số 14, phần cầu chính: Đến nay, nhà thầu đã thi công xong 86/88 cọc khoan nhồi, hoàn thành hai trụ T10, T13 và bệ trụ tháp T11; đồng thời nhập về 2.276 tấn thép tháp. Đơn vị đang triển khai 2 mũi thi công gồm cọc khoan nhồi trụ tháp T12 và thi công thân trụ tháp T11.

Giá trị khối lượng hoàn thành ước đạt khoảng 425/2.367 tỷ đồng, tương đương gần 18% giá trị hợp đồng (không bao gồm chi phí dự phòng).

Mới đây, Chủ tịch UBND Hải Phòng yêu cầu gói thầu xây dựng cầu chính và dây văng thi công rút ngắn 6 tháng; gói thầu xây dựng cầu dẫn, đường dẫn và nút giao rút ngắn 11 tháng so với hợp đồng; phấn đấu hoàn thành đưa vào khai thác trong dịp lễ Quốc khánh 2/9/2027.

Theo đó, các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công đã phấn đấu hoàn thành công việc đúng hạn lãnh đạo thành phố giao.

Theo một chỉ huy công trường, kết cấu này được gọi là “cửa thi công”, dùng để phục vụ thi công bên trong phần cầu dẫn lên – xuống. Sau khi hoàn tất các hạng mục, “cửa thi công” sẽ được đổ bê tông lấp kín.

Diện tích sử dụng đất của dự án khoảng 68,39ha. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và Nông nghiệp Hải Phòng, đến nay dự án mới giải phóng mặt bằng được 63,52ha.

Trong ảnh là hạng mục thi công vòng xoay đường dẫn lên - xuống cầu tại nút giao với đường Nguyễn Trãi - Lê Thánh Tông.

Cũng theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng, do chưa giải phóng mặt bằng được các diện tích đất của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và một số tổ chức, cá nhân khác nên dự án không thể thi công liên tục.

Dự án cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận được xây dựng nhằm kết nối khu đô thị hiện hữu với Khu đô thị mới phía Bắc sông Cấm, đồng thời liên thông các khu công nghiệp lớn của Hải Phòng như VSIP, Phà Rừng, Minh Đức, Đình Vũ… Công trình giúp rút ngắn quãng đường vận chuyển hàng hóa đến và đi Cảng hàng không quốc tế Cát Bi; tạo mối liên kết giữa sân bay với cực phát triển phía Bắc của thành phố tại khu vực Bắc sông Cấm.

Dự án đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện Thủy Nguyên và thành phố Hải Phòng, đồng thời lan tỏa động lực phát triển tới các tỉnh, thành lân cận. Công trình cũng tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư FDI nhờ khả năng kết nối đồng bộ với Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, quốc lộ 10, quốc lộ 18...