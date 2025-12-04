Tuyển nữ Thái Lan khẳng định sức mạnh, thắng Indonesia với tỷ số 8-0
(Dân trí) - Đội tuyển nữ Thái Lan gây choáng váng khi đánh bại Indonesia với tỷ số cách biệt 8-0 ở trận ra quân môn bóng đá nữ SEA Games 33 trên sân nhà Rajamangala tối 4/12.
Đẳng cấp của tuyển nữ Thái Lan sớm được thể hiện khi họ có bàn mở tỷ số chỉ sau 8 phút bóng lăn. Từ pha tổ chức đá phạt góc của đội chủ nhà, hàng thủ Indonesia mắc lỗi dẫn tới một pha đá phản lưới nhà của hậu vệ Yumanda Kea.
Các pha đá phạt góc của tuyển nữ Thái Lan đã đem lại sự khác biệt khi họ có thêm 2 bàn thắng ở phút 20 và 27, lần lượt do công của Phatnan Upchai và Mongkoldee.
Trước khi hiệp 1 kết thúc, đội chủ nhà tiếp tục có thêm bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 sau khi Saowalak có tình huống dứt điểm từ xa đẹp mắt.
Bước sang hiệp 2, thế trận hoàn toàn áp đảo tiếp tục thuộc về đội chủ nhà. Sức ép tấn công khiến hàng thủ Indonesia mắc lỗi và liên tiếp phải chịu hai quả phạt đền ở phút 50 và 52. Trên chấm 11m, Jiraporn đều tận dụng thành công cả hai pha đá phạt đền để giúp Thái Lan dẫn cách biệt 6 bàn.
Để thua với tỷ số đậm khiến các cầu thủ nữ Indonesia buông xuôi và yếu ớt chống trả các pha tấn công của đội chủ nhà, dẫn tới bị thủng lưới thêm hai bàn, lần lượt ở phút 55 và 59.
Chung cuộc Thái Lan đánh bại Indonesia với tỷ số 8-0, tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A và tạo ưu thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 33.
Đội hình xuất phát:
Tuyển nữ Thái Lan: Thichanan, Sunisa, Panittha, Kanjanaporn, Chatchawan, Pitsamai, Pluemjai, Jiraporn, Silawan, Saowalak, Pattaranan.
Tuyển nữ Indonesia: De Rouw, Nahon, Yumanda, Riski, Muzdalifah, Helsya, De Zeeuw, Reva, Sheva Imut, Nori, Scheunemann.
