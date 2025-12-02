Xe máy điện thương hiệu Nhật lần đầu có ưu đãi giảm giá tại Việt Nam

Trong bối cảnh thị trường xe máy điện dần “nóng” lên sau khi Việt Nam áp dụng một số quy định mới tiến tới thực hiện "chuyển đổi xanh", Honda ICON e: lần đầu tiên được nhà sản xuất giảm giá, kể từ khi ra mắt Việt Nam vào tháng 4. Theo đó, mẫu xe này được giảm trực tiếp 5 triệu đồng trong tháng 12.

Honda ICON e: đang có giá bán lẻ đề xuất dao động 26,9-27,3 triệu đồng tùy phiên bản (theo mức 10% thuế GTGT), chưa kèm pin. Sau khi áp dụng ưu đãi kể trên, giá bán thực tế của mẫu xe này được hạ xuống khoảng 21,9-22,3 triệu đồng.

Honda ICON e: là mẫu xe máy điện đầu tiên được hãng xe Nhật Bản lắp ráp tại Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Tuy đã dễ tiếp cận hơn, song Honda ICON e: vẫn có giá bán cao hơn đáng kể so với các mẫu xe điện dành cho học sinh trên thị trường. Ví dụ như VinFast, hãng đang có nhiều sản phẩm không yêu cầu bằng lái, và gần đây nhất là hai dòng Zgoo và Flazz có giá bán dao động 14,9-16 triệu đồng, đã kèm pin.

Nếu thuê pin Honda ICON e:, người dùng cần chi trả 350.000 đồng mỗi tháng. Khách Việt có thể mua pin với mức giá 9,8 triệu đồng, nhưng tổng chi phí kèm xe có thể lên tới 37 triệu đồng (chưa khuyến mại). Mức giá này tiệm cận dòng Vision (từ 39,5 triệu đồng), mẫu xe tay ga chạy xăng “hút” khách của Honda.

Pin của Honda ICON e: được đặt dưới sàn xe và có thể tháo lắp dễ dàng để sạc riêng (ảnh: Nguyễn Lâm).

Với những người ưa chuộng thương hiệu Nhật Bản, ưu đãi trên của Honda ICON e: vẫn có sức hút nhất định. Khi thuê pin, người dùng sẽ được hưởng các bảo hiểm như: bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới, bảo hiểm tai nạn cá nhân cho người ngồi trên xe, và bảo hiểm thiệt hại cho pin.

Về khả năng vận hành, Honda ICON e: được trang bị động cơ điện đặt ở bánh sau có công suất tối đa 1,5kW và mô-men xoắn 85Nm. Xe chỉ đạt tốc độ tối đa là 49km/h, cho phép học sinh, sinh viên điều khiển mà không cần bằng lái.

Khi sạc đầy, Honda ICON e: có phạm vi hoạt động tối đa là 71km. Theo Honda, xe cần khoảng 7,5 giờ để sạc đầy pin bằng nguồn điện dân dụng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Mới đây, Hà Nội đã “chốt” cấm mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông vào vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm hoặc khu vực trong vành đai 1, từ 1/7/2026. Các khu vực được thí điểm sẽ thuộc 9 phường: Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Tây Hồ.

Từ ngày 1/1/2028, thành phố thực hiện vùng phát thải thấp tại vành đai 1 và một số khu vực tại vành đai 2 trở vào gồm các phường Láng, Đống Đa, Kim Liên, Bạch Mai, Vĩnh Tuy. Từ ngày 1/1/2030, Hà Nội thực hiện vùng phát thải thấp tại vành đai 3 trở vào.