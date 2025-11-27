Nha Trang sau lũ: Gara quá tải, ô tô ngập nước la liệt chờ sửa chữa đến Tết

Năm ngày sau khi nước lũ ở Nha Trang rút cạn, hàng trăm ô tô bị ngập được đưa đến gara để kiểm tra và sửa chữa các thiết bị hư hỏng.

Do lượng xe cần khắc phục tăng đột biến, nhiều chủ ô tô phải để phương tiện xếp hàng chờ đến lượt. Trong ảnh là một cửa hàng kinh doanh ô tô trên đường 23 Tháng 10 (phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), nơi có rất nhiều xe bị ngập đang chờ sửa chữa.

Bên trong cửa hàng đã kín chỗ, nhiều ô tô bị ngập phải đỗ tràn xuống làn đường 23 Tháng 10 chờ đến lượt.

Một số ô tô bị ngập được đưa thẳng đến gara mà không rửa, nên vết bùn vẫn còn bám trên xe.

“Tôi tham khảo anh em thì được khuyên rằng ô tô có bảo hiểm nên cứ để nguyên hiện trạng, cẩu lên xe tải đưa đến hãng để bên bán bảo hiểm tính toán bồi thường, sửa chữa, không nên đụng chạm hay đề máy lên”, anh Thạnh, chủ chiếc xe bị ngập, chia sẻ.

Lớp bùn non bám dày đặc trên thân vỏ ô tô, khi gặp trời nắng thì bị nứt nẻ, bong tróc.

Bùn non ám đầy trong mọi ngóc ngách của ô tô bị ngập, từ nội thất đến các cụm đèn, khiến việc vệ sinh và sửa chữa vô cùng tốn kém, mất thời gian.

Anh Ngọc, trú tại phường Tây Nha Trang cho biết chiếc Camry đời 2008 của anh bị ngập trong đợt lũ vừa qua. Do xe đã cũ, không có bảo hiểm, nên chi phí sửa chữa 100 triệu đồng phải tự chi trả.

“Giá sửa chữa cao, nhưng xưởng báo phải gần Tết tôi mới có thể nhận xe vì quá nhiều ô tô bị ngập ở Nha Trang, không thể xử lý kịp”, anh Ngọc chia sẻ.

Chiếc "xế hộp" bị ngập nước ở Nha Trang đã được tháo hết nội thất bên trong để làm sạch và sấy khô.

Thêm một ô tô bị ngập được đưa đến cửa hàng trên đường 23 Tháng 10 để kiểm tra và sửa chữa.

"Nhiều gara đã kín chỗ, đôi khi phải nhờ "quan hệ" họ mới nhận và sửa sớm. Nhiều anh em của tôi không thể chờ nên phải thuê xe đưa đi các tỉnh lân cận để sửa nhanh”, anh Nguyễn Lê Hùng Nhân, trú phường Tây Nha Trang, chia sẻ.

Anh Trung, quản lý một tiệm sửa xe trên đường 23 Tháng 10 cho biết từ khi nước rút, gara của anh đã tiếp nhận 15 xe bị ngập để sửa chữa.

Theo anh Trung, do số lượng xe bị ngập quá nhiều, linh kiện thay thế tại địa phương đang thiếu hụt nên phải chờ chuyển từ TPHCM ra mới có để thi công.

Cũng theo anh Trung, với những xe bị ngập nặng, chi phí sửa chữa có thể tốn từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi chiếc. "Có khi tiền sửa bằng nửa giá trị của xe", anh chia sẻ.