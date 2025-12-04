Ô tô lạng lách khó hiểu trên đường, suýt "dính" phạt 20 triệu vì vượt đèn

Tình huống diễn ra vào ngày 3/12 trên đường Nghi Tàm (Hà Nội) và được camera hành trình của xe khác ghi lại.

Ô tô lạng lách khó hiểu trên đường, suýt vượt đèn đỏ (Video: Tú Tú).

Hành vi lạng lách, chèn ép xe khác là phạm luật, theo quy định tại Điều 9 Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024.

Về mức phạt, Điều 6 Nghị định 168/2024 quy định rằng người điều khiển ô tô lạng lách, đánh võng trên đường bộ bị phạt 40-50 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng.

Nếu tái phạm hành vi này, ngoài việc bị phạt tiền, tài xế ô tô sẽ bị áp dụng hình thức tịch thu phương tiện và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.

Trong khi đó, nếu người điều khiển ô tô lạng lách, đánh võng mà gây tai nạn giao thông sẽ bị xử phạt 50-70 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.

Trong khi đó, việc cố tăng ga trong vài giây đèn xanh cuối cùng để qua giao lộ có thể khiến tài xế ô tô phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, có nguy cơ bị phạt 18-20 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

"Xe Innova bên phải thì đèn xanh còn 5 giây đã cẩn thận dừng lại trước vạch khá xa, trong khi xe đỏ chỉ còn 1-2 giây là hết đèn xanh mà cũng cố đi bằng được. Thật khó hiểu! Nếu không phải việc "cháy nhà, chết người" thì nhanh chậm vài giây có để làm gì đâu", tài khoản Tiến Đức nhận xét sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong khi đó, nick Đoàn Hiếu nêu ý kiến: "Chắc là trước đó hai tài xế có mâu thuẫn hoặc "va chạm" gì đó nên xe đỏ mới lạng qua lạng lại có vẻ như muốn chặn không có xe có "cam" vượt lên, chứ không chỉ là việc muốn cố né đèn đỏ. Nhưng dù lý do là gì, việc lái xe lạng lách, tạt đầu xe khác như vậy quá nguy hiểm, dễ hại mình, hại người".