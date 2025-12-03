Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 2/12 ở Đà Nẵng.

Ô tô chạy lùi đâm sầm vào xe sau, nghi tài xế cài nhầm số (Nguồn video: OFFB).

Trong tình huống trên, có lẽ tài xế xe taxi hơi nóng vội khi đèn giao thông chuẩn bị chuyển xanh nên cài nhầm số và đạp ga hơi mạnh. Va chạm xảy ra khi đèn đỏ vẫn còn 1 giây.

Với thực trạng đèn tín hiệu giao thông ở nhiều giao lộ thường xuyên bị lỗi, các tài xế nên đợi đèn chuyển hẳn sang màu xanh mới di chuyển, để tránh nhầm đèn và va chạm với các xe ở hướng cắt ngang chưa qua hết ngã ba, ngã tư; đồng thời cũng tránh được việc phải giải trình lỗi vô tình vượt đèn đỏ.

"Nhanh chậm gì vài giây đâu mà tài xế xe taxi vội thế. Tôi thấy phía trước còn mấy cái xe máy mà đèn chưa nhảy sang xanh tài xế đã đạp ga như vậy cũng nguy hiểm. Kinh nghiệm của cá nhân tôi là khi mới chuyển số thì nên nhìn xem đã đúng số mình định chuyển chưa và chỉ mớm nhẹ chân ga, chứ đừng đạp thốc ga ngay", tài khoản Quang Tuấn bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong khi đó, thành viên có tên Quân Lê nêu ý kiến: "Dùng núm chuyển số trên xe này là mắt phải nhìn vào đó, nếu không là dễ nhầm lắm. Tôi cũng từng bị dí một lần rồi, nhưng nay là ở chỗ trống nên không để lại hậu quả".

Tài xế Đức Hoàng bổ sung: "Cái này là do tài xế chạy ẩu quen rồi đó, cứ vào D đạp thắng là dí ga liền. Nếu điềm đạm thì nhả chân phanh là xe nhích, thấy xe di chuyển rồi mới nhấp chân ga, chứ cứ rời phanh dí ga luôn rất nguy hiểm".