Đuổi chồng ra khỏi nhà, vợ bị phạt tiền, phải xin lỗi chồng công khai

Nghị định 282/2025/NĐ-CP (thay thế Nghị định 144/2021) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình có hiệu lực từ ngày 15/12.

Điều 45 Nghị định 282/2025 có quy định xử phạt về hành vi cưỡng ép thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật.

Cụ thể, hành vi cưỡng ép thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật sẽ bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

Trong khi đó, hành vi đe dọa xâm hại sức khỏe, tính mạng để cưỡng ép thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật sẽ bị phạt 10-20 triệu đồng.

Còn mức phạt 20-30 triệu đồng áp dụng với hành vi sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình để cưỡng ép họ ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật.

Ngoài bị phạt tiền, người thực hiện một trong các hành vi trên còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, là buộc xin lỗi công khai khi người bị bạo lực gia đình có yêu cầu tại nhà riêng, nơi làm việc, địa điểm khác hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng.

Với quy định mới này, nếu người vợ có hành vi đuổi chồng ra khỏi nhà có thể bị xử phạt đến 30 triệu đồng và buộc xin lỗi công khai nếu chồng có yêu cầu.

Hiện nay, Điều 59 Nghị định 144/2021 quy định xử phạt đối với hành vi buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật là 5-20 triệu đồng.