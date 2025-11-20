Cayenne Electric ra mắt: 1.139 mã lực, xe đường phố mạnh nhất của Porsche

Cayenne từng là động lực giúp doanh số Porsche bùng nổ, và sau 23 năm, thế hệ thứ ba vẫn là mẫu xe bán chạy nhất của hãng. Giờ đây, dòng xe này bước sang chương mới với Cayenne Electric 2026 chạy điện hoàn toàn, rút kinh nghiệm có được từ "đàn em" Macan EV.

Cayenne Electric 2026 không chỉ là phiên bản chạy điện của xe Cayenne thông thường, mà sử dụng nền tảng hoàn toàn khác, đó là một phiên bản của nền tảng PPE đang được dùng cho Macan EV nhưng kéo dài thêm 130mm, nâng chiều dài cơ sở lên 3.020mm, mang lại không gian để chân rộng rãi hơn cho người ngồi hàng ghế sau.

Tâm điểm của dòng sản phẩm là chiếc Cayenne Turbo Electric giá 163.000 USD tại Mỹ. Hệ thống hai mô-tơ điện cho 844 mã lực khi vận hành bình thường, nhưng khi kích hoạt Push-to-Pass trên vô-lăng, xe tăng thêm 173 mã lực trong 10 giây. Khi bật Launch Control, sức mạnh động cơ tăng lên 1.139 mã lực và 1.500Nm.

Cayenne Turbo Electric là chiếc Porsche thương mại mạnh nhất từng được sản xuất. Nó tăng tốc 0-97 km/h trong 2,4 giây, nhanh hơn đáng kể so với Cayenne Turbo GT chạy xăng (3,1 giây), và hoàn thành 1/4 dặm (400m) trong 9,9 giây. Tốc độ tối đa đạt 260km/h.

Trong khi đó, bản Cayenne Electric “tiêu chuẩn” giá 109.000 USD cho 402 mã lực (435 mã lực khi kích hoạt Launch Control) và mô-men xoắn 834Nm, tăng tốc 0-97 km/h trong 4,5 giây, tốc độ tối đa 230 km/h.

Cả hai phiên bản đều có khả năng tái tạo năng lượng ấn tượng, thu hồi tới 600kW vào pin khi phanh. Porsche cho biết 97% tình huống giảm tốc thông thường không cần dùng đến phanh cơ khí.

Hệ thống treo khí nén thích ứng PASM là trang bị tiêu chuẩn. Bản Turbo có thêm vi sai cầu sau điều hướng mô-men xoắn. Cả hai có tùy chọn đánh lái bánh sau và hệ thống Porsche Active Ride dùng thanh cân bằng chủ động tương tự Taycan.

Bộ pin dùng cho cả hai phiên bản là loại có dung lượng 113kWh mới, lớn hơn 13kWh so với Macan Electric. Nhờ kiến trúc 800V và hệ thống làm mát cải tiến, Cayenne Electric có thể sạc nhanh ở công suất tối đa 400kW; sạc từ 10 lên 80% trong chưa đến 16 phút.

Porsche cũng giới thiệu tùy chọn sạc cảm ứng, trở thành hãng xe đầu tiên cung cấp công nghệ này cho xe điện tại Mỹ. Chỉ cần đỗ vào đúng vị trí, xe sẽ tự sạc qua tấm sạc lắp dưới sàn với công suất lên tới 11kW.

Porsche không “đập đi làm lại” ngoại hình cho Cayenne, mà điều chỉnh theo làm cho nó trở nên sắc nét hơn, mượn nhiều chi tiết từ Macan EV. Mui xe thấp hơn, đèn trước mảnh hơn, đường gân sắc cạnh trên thân xe, cửa sổ chuyển sang kiểu kính không khung.

Phía sau, dải đèn LED 3D và logo Porsche phát sáng tăng tính nhận diện. Riêng bản Turbo Electric có thêm các chi tiết tương phản màu Turbonite. Thân xe thiết kế mới có hệ số cản gió chỉ 0,25, thuộc hàng thấp nhất phân khúc SUV. Hệ thống cánh gió ẩn, cánh gió mui chủ động và cụm điều hướng khí động học giúp tối ưu lực cản - tăng độ bám khi cần và giảm hao phí khi không cần.

Nếu thích off-road hơn là tốc độ, gói Off-Road Design bổ sung cản trước và sau chuyên dụng để cải thiện góc tiếp cận và góc thoát.

Bên trong xe được trang bị màn hình Flow Display kéo dài suốt bảng táp-lô, gồm hai màn OLED lớn cho cụm đồng hồ và giải trí trung tâm. Màn hình phụ 14,9 inch cho ghế phụ là tùy chọn.

Một số trang bị tiện ích đáng chú ý gồm: màn HUD thực tế ảo tăng cường khổng lồ 87 inch, trợ lý giọng nói AI Voice Pilot thế hệ mới và hệ thống ứng dụng nâng cấp hỗ trợ xem phim, chơi game. Dù ngập tràn công nghệ, Porsche vẫn giữ các nút vật lý cho điều hòa và âm lượng.

Người ngồi hàng ghế sau được hưởng lợi nhiều nhất từ việc trục cơ sở dài hơn bản chạy xăng, với trang bị tiêu chuẩn là ghế chỉnh điện, chức năng sưởi bề mặt nội thất và cửa sổ trời toàn cảnh dùng công nghệ tinh thể lỏng thay đổi độ mờ.

Tại Mỹ, Porsche sẽ bắt đầu giao xe Cayenne Electric vào khoảng giữa năm 2026. Khi đó, các thông số quan trọng như phạm vi vận hành sẽ được công bố, cùng khả năng xác nhận bản Cayenne S với khoảng 592 mã lực để lấp khoảng trống giữa hai bản hiện tại. Nhiều khả năng cũng sẽ có bản GTS, giống như Macan Electric mới.

Trong khi đó, các bản Cayenne chạy xăng và hybrid sạc ngoài sẽ tiếp tục được bán ít nhất là đến tận thập niên 2030.

Ảnh: Porsche