Porsche 911 Turbo S lần đầu tiên có cấu hình hybrid, nhanh hơn McLaren W1

Turbo S, phiên bản mạnh nhất của dòng Porsche 911, luôn được ca tụng là sự kết hợp hoàn hảo giữa tính năng vận hành của siêu xe với tính thực dụng của xe chạy thường ngày. Giờ đây, Porsche đã ra mắt phiên bản mới nhất cho cả cấu hình Coupe và Convertible, với điểm đáng chú ý nhất là lần đầu tiên xuất hiện cấu hình hybrid.

Đây là phiên bản 911 Turbo S mạnh nhất mà Porsche từng sản xuất (Ảnh: Porsche).

Porsche 911 Turbo S 2026 sử dụng công nghệ hybrid từ phiên bản GTS năm ngoái, nhưng thay vì dùng một bộ tăng áp điện tử, Turbo S mới dùng hai eTurbo, giúp công suất đạt 701 mã lực và mô-men xoắn 800Nm từ vòng tua 2.300-6.000 vòng/phút. Thông số này cao hơn 61 mã lực so với bản Turbo S hiện tại (640 mã lực), còn mô-men xoắn giống nhau.

Ngoài hai bộ tăng áp điện tử, động cơ 3.6L flat-six quen thuộc giờ đây đi kèm cụm pin 1,9kWh điện áp cao và một mô-tơ điện tích hợp trong hộp số ly hợp kép PDK 8 cấp, truyền sức mạnh đến cả bốn bánh thông qua hệ dẫn động AWD Porsche Traction Management.

Nhờ vậy, xe tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,5 giây và đạt 200km/h sau 8,4 giây, nhanh hơn thế hệ trước 0,2 và 0,5 giây. Khả năng tăng tốc này của Porsche 911 Turbo S 2026 nhanh hơn cả siêu xe McLaren W1 (2,7 giây). Tuy nhiên, tốc độ tối đa 320km/h thấp hơn 8km/h so với bản cũ.

Bản Coupe có cấu hình 2 chỗ, với ghế chỉnh điện 18 hướng, trong khi bản Cabriolet chỉ có cấu hình 2+2 (Ảnh: Porsche).

Tổng trọng lượng xe là 1.736 kg, tăng thêm khoảng 82 kg so với trước, nhưng Porsche khẳng định điều này không ảnh hưởng nhiều đến tính năng vận hành của xe, đặc biệt là khi xét tới lợi ích mà hệ thống hybrid mang lại.

Trong quá trình thử nghiệm cuối năm 2024, một nguyên mẫu đã hoàn thành vòng Nürburgring Nordschleife ở Đức trong 7 phút 03,92 giây, nhanh hơn tới 14 giây so với thế hệ trước.

“Bạn hoàn toàn không cảm nhận được việc xe nặng hơn. Trái lại, chiếc xe linh hoạt hơn, bám đường tốt hơn và nhanh hơn đáng kể ở mọi đoạn đường so với thế hệ cũ”, đại sứ thương hiệu Porsche Jörg Bergmeister - người trực tiếp lái thử chiếc 911 Turbo S mới trên đường đua Nurburgring - cho biết.

Kết quả này có được không chỉ nhờ sức mạnh, mà còn nhờ hệ thống kiểm soát khung gầm Porsche Dynamic Chassis Control điều khiển điện - thủy lực, giảm độ nghiêng thân xe khi vào cua và tăng sự nhanh nhạy. Hệ thống này dùng điện áp 400V giống trên bản GTS, cho tốc độ phản hồi nhanh hơn loại thủy lực thuần túy.

911 Turbo S 992.2 được trang bị tiêu chuẩn phanh gốm 420 mm trước, 410 mm sau, lốp trước 255/35 ZR20 và lốp sau 325/30 ZR21 (Ảnh: Porsche).

Để tối ưu khả năng làm mát và giảm lực cản, Porsche bổ sung cánh lướt gió chủ động, cánh gió sau mở rộng và hệ thống khuếch tán gió trước điều chỉnh được. Hệ thống ống xả thể thao mới bằng titan vừa giảm trọng lượng, vừa mang lại âm thanh uy lực hơn.

Khoang lái giữ phong cách 992.2 nhưng có một số điểm nhấn riêng của dòng cao cấp nhất: chi tiết Turbonite trên vô-lăng, bảng đồng hồ, táp-lô, bảng điều khiển trung tâm và dây đai an toàn. Nội thất còn sử dụng vật liệu sợi carbon kết hợp chi tiết Neodyme và trần xe Race-Tex màu đen.

Khách hàng có thể cá nhân hóa chiếc xe thông qua chương trình Porsche Exclusive Manufaktur, Paint to Sample, hoặc chọn thêm đồng hồ cơ COSC do Porsche Design chế tác (Ảnh: Porsche).

Dự kiến Porsche 911 Turbo S 2026 sẽ được mở bán tại Mỹ từ đầu năm 2026 với giá 270.300 USD cho bản Coupe và 284.300 USD cho bản Cabriolet. So với thế hệ trước, mức giá này tăng lần lượt 31.600 USD (Coupe) và 32.300 USD (Cabriolet).