Lý do đặc biệt khiến Porsche Boxster được dùng làm xe hậu cần

Khi nghĩ đến Porsche 718 Boxster S, người ta thường hình dung một chiếc xe thể thao thuần chất, mang lại cảm giác lái linh hoạt với cấu trúc động cơ đặt giữa, vô-lăng chính xác, cùng tiếng động cơ boxer đầy mê hoặc. Điều có lẽ ít ai nghĩ tới là một chiếc xe "oách" như vậy lại đóng vai trò phục vụ, cụ thể hơn là xe quay chụp, với đầy đủ giá đỡ máy quay và dây an toàn cho nhiếp ảnh gia.

Lý do rất đơn giản là để có cảnh quay, khung hình đẹp mắt cho những chiếc Porsche, nhiếp ảnh gia cần tác nghiệp trên một phương tiện có "phẩm chất" tương tự. Vậy tại sao không dùng luôn xe Porsche?

Chính 9 học viên tại nhà máy Leipzig của Porsche đã biến ý tưởng đó thành hiện thực. Một số phẩm chất của Boxster khiến nó trở thành nền tảng lý tưởng cho nhiệm vụ này: nhanh, ổn định và cực kỳ cân bằng.

Những cảnh quay các mẫu xe hiệu năng cao của Porsche được thực hiện với sự hỗ trợ không nhỏ của chiếc 718 Boxster đặc biệt này (Ảnh: Porsche).

Năm 2017, nhóm kỹ thuật viên trẻ tuổi bắt đầu chế tạo chiếc xe quay phim hoàn hảo có khả năng theo kịp những mẫu Porsche nhanh nhất trên đường thử Leipzig ở Đức. Trước đó, hãng từng có một chiếc Boxster cũ được dùng làm xe quay chụp, nhưng nó không còn đủ sức bám đuổi các mẫu xe đời mới. Vì vậy, một chiếc Boxster S 350 mã lực hiện đại đã được lựa chọn.

Quá trình gia cố, độ chế xe tập trung vào tính linh hoạt. Phần mui mềm được tháo bỏ, thay bằng khung chống lật cao, kiêm luôn vai trò giá gắn thiết bị quay chụp. Thân xe được sơn đen mờ để hạn chế phản chiếu ánh sáng trong quá trình ghi hình.

Các giá đỡ bằng ống thép được gắn quanh thân xe để có thể dễ dàng lắp đặt các cánh tay máy quay tùy theo nhu cầu.

Một số hình ảnh đẹp nhất chỉ có thể có được khi máy ảnh áp sát chiếc xe đang ôm cua ở tốc độ 130km/h (Ảnh: Porsche).

Bên trong xe có nhiều chi tiết rất khác so với một chiếc Boxster thương mại. Cả khoang hành lý trước và sau đều được bọc đệm và gắn dây an toàn, để nhiếp ảnh gia có thể đứng hoặc ngồi an toàn khi xe chạy nhanh.

Một bệ đứng được lắp giữa hai ghế, cùng hệ thống dây kết nối máy tính - máy quay và bộ chuyển đổi nguồn điện tích hợp, cung cấp năng lượng cho toàn bộ thiết bị quay chụp.

Chiếc xe này không chỉ là sản phẩm trưng bày nội bộ. Porsche đã sử dụng nó thường xuyên tại trung tâm trải nghiệm Leipzig và trong các buổi quay ngoài trời, bao gồm một giải đua leo đồi ở Italy.

Suốt nhiều năm qua, chiếc Boxster S này lặng lẽ làm việc phía sau ống kính, luôn đuổi theo những chiếc Porsche khác, tạo nên các thước phim hoàn hảo, nhưng chưa bao giờ trở thành nhân vật chính.