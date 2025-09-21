Dùng AI thử nghiệm ảo, Porsche không phải dùng 120 xe thật

Việc sử dụng mô phỏng không phải điều gì mới trong ngành ô tô. Các hãng xe từ lâu đã dùng nó để thử nghiệm tăng tốc và bổ sung những bài kiểm tra mà họ không đủ thời gian hoặc chi phí để thực hiện với xe thật. Nhưng với Cayenne Electric, Porsche đã dùng sức mạnh máy tính để bỏ qua hẳn một bước trong quy trình phát triển xe truyền thống.

Porsche đã sử dụng công nghệ số để thử nghiệm chiếc Cayenne Electric mới, thay vì phải làm khoảng 120 nguyên mẫu thử nghiệm truyền thống (Ảnh: Porsche).

“Đây là dự án đầu tiên mà chúng tôi chuyển trực tiếp từ giai đoạn thử nghiệm ảo toàn bộ xe sang sản xuất tiền thương mại”, ông Michael Steiner - Phó Chủ tịch kiêm lãnh đạo R&D của Porsche - cho biết.

Thay vì đi từ thiết kế sang chế tạo, rồi mới đến nguyên mẫu tiền thương mại, Porsche đã bỏ hẳn bước chế tạo trung gian. Nhờ vậy, ngay từ giai đoạn thiết kế, kỹ sư đã có thể cho những “nguyên mẫu ảo” chạy thử trong môi trường ảo.

Porsche không công bố chính xác số tiền tiết kiệm được nhờ chiến lược tập trung vào kỹ thuật số này, nhưng chắc chắn là rất lớn. Hãng cho biết chương trình thử nghiệm ảo giúp loại bỏ nhu cầu chế tạo khoảng 120 xe thử nghiệm thực tế, vốn vừa tốn kém vừa mất thời gian, từ đó rút ngắn 20% thời gian phát triển sản phẩm.

Các chuyến “lái thử” ảo không chỉ diễn ra trên đường đua Nürburgring, mà còn mô phỏng cả tình huống giao thông thường ngày. Vì các bộ phận như lốp, giảm chấn hay cao su giảm chấn có thể thay đổi trực tiếp trong chương trình, kỹ sư dễ dàng tìm ra cấu hình tối ưu. Tất nhiên, các bộ phận ảo được duyệt vẫn phải được kiểm chứng trong thực tế.

Mẫu Cayenne EV sẽ ra mắt vào cuối năm nay, dựa trên nền tảng của Macan Electric (Ảnh: Porsche).

Không phải mọi mô phỏng đều cần có người lái. Nhiều thử nghiệm được thực hiện bởi máy tính. Porsche đã phát triển một bệ thử hoàn toàn mới để kiểm tra động cơ, hệ thống quản lý pin và sạc trong các điều kiện thực tế.

“Máy móc tinh vi đến mức chúng tôi còn có thể mô phỏng các kiểu mặt đường khác nhau hay độ trượt lốp”, kỹ sư Marcus Junige cho biết.

Tất nhiên, thử nghiệm AI của Porsche không thể thay thế hoàn toàn việc kiểm tra thực tế, vốn bắt đầu từ giai đoạn nguyên mẫu tiền thương mại. Một loạt SUV đã được chạy khắp nơi, từ cái nóng 50°C ở Thung lũng Chết (Mỹ) đến cái lạnh -35°C ở Bắc Âu, mỗi chiếc đi quãng đường khoảng 150.000km.

Nhiều hãng xe phương Tây khác chắc chắn cũng sẽ áp dụng các kỹ thuật số tương tự (nếu chưa làm). Một trong những thách thức lớn nhất từ các hãng xe Trung Quốc không chỉ là giá rẻ, mà còn là tốc độ đưa sản phẩm ra thị trường, nên công nghệ AI sẽ đóng vai trò quan trọng để các hãng khác bắt kịp.

Mẫu Cayenne Electric sẽ ra mắt vào mùa đông năm nay và mở bán vào đầu năm 2026. Xe được phát triển trên phiên bản kéo dài của nền tảng PPE 800V, vốn dùng cho mẫu Macan Electric, đi kèm bộ pin 108kWh, cho phạm vi hoạt động 600 km/lần sạc theo chuẩn WLTP, và hệ thống treo Porsche Active Ride.

Mẫu SUV này còn có âm thanh mô phỏng động cơ V8 khi chạy chế độ đường đua, và dự kiến có ba cấu hình. Bản tiêu chuẩn có công suất 394 mã lực, bản S 592 mã lực, và bản Turbo 794 mã lực.