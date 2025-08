An cư, ổn canh, “hạ nhiệt điểm nóng” về ma túy

LTS: Hướng tới mục tiêu xóa bỏ nhà tạm, dột nát theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 30/3/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU (gọi tắt là Chỉ thị 22). Chỉ thị này phát động cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách và các hộ còn khó khăn về nhà ở trong 2 năm 2024-2025. Tại Thanh Hóa, quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Song, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, quyết tâm cao từ tỉnh đến cơ sở, nhiều địa phương có cách làm sáng tạo, hiệu quả, bứt tốc “về đích”, mang đến người nghèo ngàn mái ấm kiên cố, vững chãi.

Căn nhà kiên cố sau hơn 20 năm chờ đợi

Chiều muộn, trong căn nhà mới của chị Lâu Thị Xi, 39 tuổi, trú tại bản Cặt, xã Nhi Sơn, tỉnh Thanh Hóa rì rầm tiếng trò chuyện. Mọi người sang hỏi thăm, động viên khi người phụ nữ này mới vượt hàng trăm cây số đi thăm chồng ở trại giam về.

“Chồng ở trong đó khỏe. Anh ấy nói, được cán bộ quản giáo quan tâm, chia sẻ, nên cũng bớt buồn. Tôi nói với chồng là, Đảng, nhà nước xây nhà cho rồi, lo cải tạo tốt để về”, chị Xi trò chuyện.

Chị Lâu Thị Xi chia sẻ niềm vui khi có nhà mới, mong chồng sớm trở về (Ảnh: Hạnh Linh).

Căn nhà mới của chị Xi được xây từ chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Với tổng số tiền 130 triệu đồng, chính quyền địa phương đã thiết kế, xây dựng cho ba mẹ con chị một ngôi nhà rộng 60m2, gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và một gian bếp nhỏ.

Căn nhà là tổ ấm vững chắc đầu tiên của người phụ nữ dân tộc Mông này sau hơn 20 năm lập gia đình.

Chị Xi cho biết lấy chồng từ năm 16 tuổi, rồi sinh liên tiếp 2 người con. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào 1ha sắn, thu nhập bấp bênh. Do thiếu hiểu biết, năm 2022, chồng chị bị kẻ xấu xúi giục, tham gia vận chuyển ma túy rồi bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày chồng vướng vào lao lý, gánh nặng kinh tế dồn lên vai chị. Dù quần quật đi làm thuê nhưng cũng chỉ đủ lo cho các con ăn, học. Căn nhà cũ lụp xụp bên sườn đồi xuống cấp, dột nát, chị cũng chẳng đủ tiền sửa sang.

Căn nhà mới của chị Xi có 2 phòng ngủ, một phòng khách (Ảnh: Hạnh Linh).

“Mỗi lần mưa lớn, tôi phải gom quần áo, chăn màn ra một góc, 3 mẹ con ngồi co ro chờ trời tạnh. Lúc đó, tôi tuyệt vọng lắm. Nhà không ra nhà, chồng thì đang ở tù”, chị Xi nói.

Theo chị Xi, cuối năm 2024, cán bộ bản, lãnh đạo xã đến khảo sát, đưa tên của chị vào danh sách được hỗ trợ về nhà ở. Bên cạnh 80 triệu đồng tiền hỗ trợ từ nhà nước, chị Xi bán một con bò được 20 triệu đồng và 30 triệu đồng còn lại là vay anh em họ hàng.

Nhờ sự giúp đỡ của bộ đội, Đoàn thanh niên và bà con trong bản, gần 2 tháng, căn nhà mơ ước của chị Xi được hoàn thành. Mái nhà vững chãi giờ đây không chỉ là chốn che mưa che nắng, mà còn là động lực để chị cố gắng hơn mỗi ngày.

Căn nhà ở trên sườn đồi là tổ ấm kiên cố sau hơn 20 năm lấy chồng của chị Xi (Ảnh: Hạnh Linh).

Hiện, cuộc sống của 3 mẹ con chị dần ổn định. Con gái đầu đã lập gia đình, người con thứ 2 vừa tốt nghiệp THPT, còn chị Xi xin được công việc làm vườn ở tỉnh Sơn La. “Tôi biết ơn Đảng, nhà nước nhiều lắm. Tôi hy vọng chồng sẽ cải tạo tốt, sớm được trở về nhà, làm lại cuộc đời”, chị Xi nói.

Nội dung tiêu đề“Nhà Chỉ thị” mở ra hy vọng cho những người lầm đường lạc lối

Ngôi nhà của bà Gia Thị Cợ, 55 tuổi, trú tại bản Chim, xã Nhi Sơn đang dần hình thành. Tay thoăn thoát xếp gạch lên cho thợ xây, bà Cợ cho biết, trước đây, gia đình 4 người sống trong căn nhà gỗ sập xệ, xuống cấp. Bao lần bà muốn sửa sang lại nhưng ngặt nổi dành dụm mãi cũng không đủ tiền.

“Cuối năm 2023, chồng tôi nghe theo lời xúi giục, tham gia buôn bán ma túy, bị lực lượng chức năng bắt giữ và kết án 20 năm tù. Giờ, được nhà nước hỗ trợ xây nhà tôi vui nhưng cũng buồn vì chồng vắng nhà. Tôi mong anh cải tạo tốt, nhanh được về với gia đình”, bà Cợ bộc bạch.

Bà Gia Thị Cợ, xúc động khi nhắc đến việc được nhà nước hỗ trợ xây nhà (Ảnh: Hạnh Linh).

Ông Lê Hữu Nghị, Chủ tịch UBND xã Nhi Sơn, cho biết gần 2 năm thực hiện Chỉ thị 22, xã Nhi Sơn có 85 hộ dân được hỗ trợ nhà ở. Đến thời điểm này, 59 ngôi nhà được hoàn thành. Những ngôi nhà còn lại đều đạt 70% tiến độ.

Đáng chú ý, trong số này, có 4 gia đình đang có người chấp hành án và cai nghiện ma túy được nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà, tạo điều kiện ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

“Được hỗ trợ làm nhà, bà con rất phấn khởi. Không trông chờ hoàn toàn vào nhà nước, nhiều gia đình đã chủ động bán bò, lợn, trâu cùng góp sức xây dựng tổ ấm mới. Việc xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là giúp người dân an cư, mà còn tạo điều kiện để họ thay đổi tư duy, lối sống”, ông Nghị nói.

Bằng sự giúp đỡ của bà con trong bản, ngôi nhà của bà Cợ sớm hoàn thành (Ảnh: Hạnh Linh).

Theo ông Nghị, Nhi Sơn là một xã nghèo, cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, thiếu đất sản xuất, trình độ dân trí còn hạn chế. Trong quá khứ, ma túy từng là “cái bóng đen” phủ lên khắp bản làng. Trên địa bàn có nhiều người đang chấp hành án phạt vì liên quan đến ma túy, cai nghiện thuốc phiện.

“Những “ngôi nhà chỉ thị” là nơi để họ trở về, mở ra hy vọng đối với những con người đang lầm đường lạc lối, chấp hành án phạt. Những ngôi nhà này sẽ giúp các hộ nghèo an cư, lạc nghiệp, phấn đấu thoát nghèo, từ đó là đòn bẩy để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội nói chung, an ninh biên giới nói riêng” ông Nghị chia sẻ.