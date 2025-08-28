Đề xuất giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp xuống 0,9% tiền lương tháng

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp

Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất người lao động, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp với mức bằng 0,9% tiền lương tháng. Nhà nước hỗ trợ tối đa 0,9% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Nguyên nhân là do tại Điều 33 Luật Việc làm quy định mức đóng tối đa là 1%. Cơ quan soạn thảo dự thảo đã tính toán về thu, chi và lựa chọn mức đóng 0,9% để đảm bảo khả năng chi trả và an toàn của Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, mà không cần sự hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước trong 5 năm tới.

Tính đến cuối năm 2024, tổng số tiền thu bảo hiểm thất nghiệp từ các đối tượng tham gia là người lao động và người sử dụng lao động là 25.678 tỷ đồng và dự kiến 2025 là 25.735 tỷ đồng. Như vậy, nếu giảm mức đóng từ 1% xuống còn 0,9% thì dự kiến số thu bảo hiểm thất nghiệp hằng năm giảm xuống còn 23.162 tỷ đồng/năm.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng đề xuất giảm tiền đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, từ 0,9% xuống 0%, ở khoản thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động phải đóng cho người lao động là người khuyết tật trong thời gian người lao động làm việc nhưng thời gian hỗ trợ không quá 12 tháng.

Lý do là theo kết quả điều tra quốc gia về lao động việc làm và điều tra quốc gia người khuyết tật Việt Nam, có 31% trong tổng số 6,4 triệu người khuyết tật có khả năng lao động (khoảng 2 triệu người).

Giả sử, chính sách này giúp thu hút được 10% người khuyết tật có khả năng lao động, với mức tiền lương bình quân tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp hiện nay là 6 triệu đồng/tháng, mức đóng hằng tháng là 0,8% mức tiền lương tháng, thì số tiền đóng giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp khoảng 115,2 tỷ đồng/năm. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp vẫn đảm bảo an toàn trong 5 năm tới.

Mặt khác, việc giảm đóng này cũng không phát sinh thủ tục hành chính khi người sử dụng lao động đăng ký tham gia bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động là người khuyết tật với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bộ Nội vụ đề xuất trường hợp người sử dụng lao động tăng hoặc giảm từ 50 lao động trở lên, thì phải thông báo về tình hình biến động lao động với tổ chức dịch vụ việc làm công, nơi đặt trụ sở làm việc để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

Đồng thời, định kỳ 6 tháng, trước ngày 31/7; định kỳ hằng năm trước ngày 31/1, Sở Nội vụ các địa phương có trách nhiệm báo cáo về Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) và UBND cấp tỉnh về tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn.

Trước ngày 3 hằng tháng và định kỳ 6 tháng trước ngày 15/7, định kỳ hằng năm trước ngày 15/1, tổ chức dịch vụ việc làm công báo cáo về Sở Nội vụ, Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) về việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn.

Quy định mức hỗ trợ đào tạo, trợ cấp tiền ăn

Mức hỗ trợ tham gia khóa đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề trong 3 tháng dự kiến không quá 4,5 triệu đồng/người/khóa. Đối với người tham gia khóa đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề trên 3 tháng, mức hỗ trợ không quá 1,5 triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ tiền ăn là 50.000 đồng/người/ngày thực học.

Kinh phí hỗ trợ học phí đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề được chi trả thông qua cơ sở đào tạo; tiền ăn được chi trả trực tiếp cho người lao động.

Bộ cũng đề cập đến việc bổ sung các quy định cụ thể hơn về căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp; thời gian đóng; các trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, mức và thời gian hưởng; chi phí giải quyết các chế độ…