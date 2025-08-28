Cảnh sát đột kích quán pub nổi tiếng Đà Nẵng, phát hiện 350 bình khí cười

Ngày 28/8, Công an phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị đã thực hiện kiểm tra một cơ sở kinh doanh quán pub và phát hiện nhiều khách dương tính với chất ma túy.

Trước đó, lúc 0h30 ngày 23/8, Công an phường Hải Châu đã huy động hơn 50 cán bộ chiến sĩ kiểm tra đột xuất quán pub E.D. và test toàn bộ khách hàng và nhân viên của cơ sở, phát hiện một số khách dương tính với chất ma túy.

Lực lượng chức năng kiểm tra quán pub (Ảnh: Công an phường Hải Châu).

Kiểm tra kho hàng của quán pub, cảnh sát phát hiện hàng chục chai rượu gắn nhãn mác nước ngoài, hơn 350 bình kim loại chứa khí cười (khí N2O) cùng nhiều dụng cụ sử dụng shisha, bóng cười...

Làm việc với quản lý cơ sở, cảnh sát phát hiện phần lớn số hàng hóa này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, trong đó có mặt hàng thuộc danh mục cấm.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.