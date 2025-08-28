Hưởng trợ cấp thất nghiệp thì có mất BHYT hộ gia đình không?

Chị Nhật Vy hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày 9/6 đến ngày 8/9. Trước đó, trong thời gian chờ làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, chị đã mua BHYT hộ gia đình (hiệu lực từ tháng 5/2025 đến tháng 5/2026) vì chị phải thăm khám thai định kỳ, không đợi được BHYT của trợ cấp thất nghiệp.

Chị Vy hỏi: “Nay tôi mở app VssID thì thấy BHYT của tôi là BHYT thất nghiệp, có giá trị 3 tháng, từ tháng 6 đến ngày 8/9. Vậy BHYT hộ gia đình của tôi có bị mất không?”.

Thời gian đóng trùng BHYT sẽ được hoàn lại (Ảnh minh họa: TN).

Trả lời chị Vy, Bảo hiểm xã hội TPHCM cho biết: “Tại Điểm a Khoản 5 Điều 13 của Luật BHYT quy định người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự quy định tại Điều 12 của Luật này”.

Căn cứ quy định nêu trên, tháng 5, chị Vy nộp tiền tham gia BHYT hộ gia đình. Đến tháng 6 thì chị tham gia BHYT theo đối tượng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, thuộc nhóm BHYT do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng (có giá trị từ tháng 6 đến tháng 9).

Như vậy, chị Vy sẽ được hoàn trả số tiền đã đóng để tham gia BHYT theo hộ gia đình từ tháng 6 (thời điểm thẻ BHYT theo diện hưởng trợ cấp thất nghiệp có hiệu lực) cho đến khi hết giá trị thẻ BHYT theo diện hưởng trợ cấp thất nghiệp (tháng 9).

Bảo hiểm xã hội TPHCM đề nghị chị Vy liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội trên địa bàn để được hướng dẫn hoàn trả số tiền đóng trùng này.

Sau thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định (hết tháng 9), để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh BHYT trong khi chờ việc làm, Bảo hiểm xã hội TPHCM khuyến cáo chị Vy nên tiếp tục tham gia BHYT theo hộ gia đình.