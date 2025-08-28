Đề xuất tối thiểu 15 biên chế viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Nội vụ vừa có văn bản trình Bộ Tư pháp về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập.

Về tiêu chí, điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ đề xuất quy định đảm bảo bảo số lượng người làm việc tối thiểu là 15 viên chức (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu được thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành).

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, số lượng người làm việc tối thiểu bao gồm viên chức và người làm chuyên môn, nghiệp vụ theo chế độ hợp đồng lao động, được xác định theo đề án thành lập.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài thì số lượng người làm việc do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời bảo đảm phù hợp với chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước sở tại, về việc thành lập và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; đáp ứng đủ tiêu chí, điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành; xác định rõ mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý nhà nước.

Việc thành lập các phòng, ban và các đơn vị cấu thành khác không phải là đơn vị sự nghiệp công lập (hay còn gọi là phòng) cần đáp ứng các tiêu chí như công việc hoặc lĩnh vực do phòng thực hiện phải có từ 2 mảng công tác trở lên và có quy trình quản lý riêng theo yêu cầu của đối tượng quản lý; khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 7 viên chức trở lên.

Trong dự thảo, Bộ Nội vụ đề cập đến việc bỏ quy định về điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập là phải "có trụ sở làm việc hoặc đề án cấp đất xây dựng trụ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới); trang thiết bị cần thiết ban đầu; nguồn nhân sự và kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

Bộ cũng đề xuất bỏ quy định hiện hành về điều kiện thành lập hội đồng quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập là “phải được nhà nước giao vốn, tài sản để thực hiện cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo quy định của pháp luật”.

Vì theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công thì việc hình thành tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập được thông qua nhiều hình thức: đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, điều chuyển, thuê, thuê mua; đồng thời, đơn vị nào cũng được giao quản lý, sử dụng tài sản công.

Trước đó, Bộ Nội vụ cũng đã hoàn thành việc lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi).

Trong đó, Bộ Nội vụ đề xuất thực hiện nguyên tắc phân cấp, phân quyền tương ứng với mức độ tự chủ của đơn vị sự nghiệp, bảo đảm quyền chủ động toàn diện về nhân sự gắn với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trong việc điều hành, quản lý nhân sự và nguồn lực khác.

Riêng các đơn vị sự nghiệp tự chủ ở mức độ cao được quyền quyết định về số lượng người làm việc; tăng mức độ tự chủ về tuyển dụng, sử dụng, quản lý, quy hoạch, bổ nhiệm cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

Đơn vị sự nghiệp công nói chung được lựa chọn các hình thức tuyển dụng viên chức phù hợp theo mức độ tự chủ, yêu cầu của vị trí việc làm và đặc thù của đơn vị.