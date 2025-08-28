Cận cảnh VinFast Lạc Hồng 900 LX - SUV điện Việt đưa đón nguyên thủ quốc tế

Đến với Triển lãm Thành tựu Đất nước “80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), VinFast đã mang tới không gian trưng bày ấn tượng, nổi bật trong đó là bộ đôi Lạc Hồng 900 LX gồm bản Tiêu chuẩn và Chống đạn.

Dòng xe đặc biệt này phát triển từ mẫu VF 9, được sản xuất giới hạn và trước mắt chưa mở bán thương mại. Lô xe đầu tiên xuất xưởng gồm 2 chiếc phiên bản chống đạn và 10 chiếc bản tiêu chuẩn được bàn giao cho Bộ Ngoại giao nhằm phục vụ Đại lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh, với vai trò đưa đón các nguyên thủ quốc tế.

Đây cũng là lần đầu tiên VinFast Lạc Hồng 900 LX chính thức được trưng bày rộng rãi cho công chúng thưởng lãm. Trước đó, một số hình ảnh của mẫu xe này chỉ được cập nhật thông qua một số sự kiện nội bộ, nhưng chưa đầy đủ và chi tiết, khiến người dùng khó lòng hình dung về sản phẩm này.

Trước khi chuyển sang ô tô điện, hãng xe Việt từng giới thiệu VinFast President, phiên bản giới hạn được phát triển từ Lux SA2.0 với trục cơ sở kéo dài, có điểm nhấn là khối động cơ V8 sở hữu công suất 420 mã lực.

So với VinFast VF 9, Lạc Hồng 900 LX sở hữu vẻ ngoài bề thế và sang trọng hơn. Mẫu xe này dài 5.342mm, rộng 2.065mm, cao 1.687mm, nặng 3.035kg và có trục cơ sở dài hơn 200mm so với VF 9, đạt 3.349mm. Mâm xe có kích thước lên tới 21 inch, đem lại khoảng sáng gầm 175mm, cho khả năng lội nước 450mm.

Cả hai phiên bản của VinFast Lạc Hồng 900 LX đều sử dụng hệ thống treo trước dạng tay đòn kép độc lập còn phía sau là liên kết đa điểm, giảm chấn khí nén. Sở hữu kích thước lớn, xe có bán kính quay đầu lên tới 7m.

Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt giả cỡ lớn tạo hình từ nhiều thanh nan đặt dọc lấy cảm hứng từ hình tượng cây tre và mặt cắt của Trống đồng Đông Sơn. Cụm đèn chiếu sáng trước dạng LED được đặt thấp hơn VF 9, hai bên có hốc gió lớn gia tăng tính khí động học và hỗ trợ làm mát.

Bên cạnh đó, nắp ca-pô còn có điểm nhấn là logo cánh chim mạ vàng đặt nổi lấy cảm hứng từ cánh chim Lạc.

Khoang lái của VinFast Lạc Hồng 900 LX có phần giống VF 9 với phong cách tối giản và màn hình trung tâm 15,6 inch. Tuy nhiên, chất liệu nội thất được nâng tầm với nhiều chi tiết ốp gỗ Golden Nanmu sáng màu, đi kèm nhiều chi tiết được mạ vàng thật và làm thủ công tương tự ngoại thất, đồng thời các hàng ghế đều được bọc da Nappa.

Ngoài ra, logo chữ “V” màu vàng cách điệu hình cánh chim xuất hiện tại nhiều nơi như vô-lăng, tựa đầu.

Điểm độc đáo nằm ở hàng ghế thứ hai, cho thấy VinFast Lạc Hồng 900 LX đích thực là một mẫu xe dành cho các nhân vật quan trọng. Cấu hình 7 chỗ trên VF 9 được rút gọn thành 5 chỗ trên mẫu xe giới hạn này, với hàng ghế thứ 2 dạng thương gia có bệ đỡ chân, chỉnh điện 10 hướng, nhớ ghế 2 vị trí, sưởi ấm và làm mát.

Giữa hai hàng ghế có một vách ngăn cố định, được ốp gỗ và có kính cách âm, tích hợp rèm điều chỉnh điện để tạo không gian riêng cho phía sau. Một số trang bị tiện nghi đáng chú ý gồm: điều hòa tự động 2 vùng, hệ thống âm thanh cao cấp thương hiệu Audison gồm 13 loa vệ tinh, 1 loa siêu trầm và amply rời; hệ thống điện đàm giữa khoang trước và khoang sau.

Về khả năng vận hành, VinFast Lạc Hồng 900 LX được trang bị hai động cơ điện có công suất 150kW (quy đổi khoảng 201 mã lực). Công suất kết hợp trên phiên bản Tiêu chuẩn đạt 402 mã lực (455 mã lực trên bản Chống đạn), mô-men xoắn cực đại đạt 620Nm cho khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 6,8 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa là 200km/h.

Bộ pin lithium đi kèm có dung lượng lên tới 131kWh, lớn hơn VF 9 (123kWh), nhưng quãng đường di chuyển tối đa sau mỗi lần sạc đầy của VinFast Lạc Hồng 900 LX lại ngắn hơn "đàn em" (626km), do sở hữu trọng lượng lớn hơn. Cụ thể, bản tiêu chuẩn của mẫu xe giới hạn này có tầm hoạt động 595km, rút xuống 450km ở bản chống đạn.

Triển lãm Thành tựu Đất nước “80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” sẽ diễn ra từ 28/8 đến 5/9. Tại đây, khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng những hiện vật, tư liệu, hình ảnh lịch sử quý giá và được giới thiệu các thành tựu nổi bật của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong suốt 80 năm qua.