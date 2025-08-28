Ra mắt học bổng hỗ trợ con em có người thân hiến tạng nhân đạo

Sáng 28/8, báo Nhân Dân hợp tác cùng Quỹ Khởi Sự Từ Tâm tổ chức lễ ra mắt học bổng “Tự lực vì chính tôi”, dành cho con, em có người thân hiến tạng nhân đạo.

Một em nhỏ có cha hiến tạng có hoàn cảnh khó khăn được trao học bổng (Ảnh: Lê Trai).

Ông Lê Tấn Vũ, Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng Cơ quan đại diện báo Nhân Dân khu vực miền Nam, chia sẻ mỗi ca hiến tạng là một hành động dũng cảm và đầy nhân đạo. Tuy nhiên, sau sự cho đi cao thượng ấy, nhiều em nhỏ bỗng mất đi điểm tựa lớn nhất của cuộc đời.

“Trong bối cảnh chính sách hỗ trợ còn hạn chế, học bổng “Tự lực vì chính tôi” ra đời chính là lời đáp đầy trách nhiệm và yêu thương của cộng đồng”, ông Vũ nói.

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Khởi Sự Từ Tâm, cho rằng có những sự ra đi để lại mất mát, nhưng cũng có những sự ra đi gieo mầm sự sống. Nghĩa cử hiến tạng nhân đạo đã và đang hồi sinh nhiều bệnh nhân, mở ra niềm hy vọng mới cho hàng trăm gia đình.

Tuy nhiên, theo bà, đằng sau sự hồi sinh ấy là nỗi trống vắng của những đứa trẻ bỗng mất đi điểm tựa gia đình. Trẻ lớn lên giữa nhiều biến động, đối diện nguy cơ gác lại ước mơ học tập. Từ đó, học bổng “Tự lực vì chính tôi” ra đời.

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Khởi Sự Từ Tâm, chia sẻ trong buổi ra mắt học bổng (Ảnh: Lê Trai).

Cũng theo bà Kim Oanh, cái tên "Tự lực vì chính tôi" mang thông điệp khuyến khích các em tự tin khẳng định giá trị bản thân, và trao hành trang để các em có thể bước đi bằng chính đôi chân của mình trên hành trình tương lai.

“Đằng sau mỗi trái tim hiến tặng sự sống là cả một gia đình gánh chịu mất mát. Nhưng chính từ trong nỗi đau ấy, một mầm sống khác lại được hồi sinh. Và hôm nay, học bổng “Tự lực vì chính tôi” được trao đi như một vòng tay cộng đồng, tiếp nối dòng chảy yêu thương của những người đã ra đi”, bà Kim Oanh nhắn nhủ.

10 em nhỏ được trao học bổng trong dịp này (Ảnh: Lê Trai).

Theo ban tổ chức, đây là học bổng được cấp định kỳ với tổng trị giá lên đến 50 triệu đồng/năm cho mỗi em. Theo kế hoạch, giai đoạn 2025-2030, chương trình dự kiến hỗ trợ tối thiểu 50 em và sẽ mở rộng thêm khoảng 10 trường hợp mới mỗi năm, với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng.

Mục tiêu của học bổng là ít nhất 95% trẻ trong dự án duy trì việc học hoặc hoàn tất phổ thông trung học. Trường hợp các em không tiếp tục học văn hóa mà có nguyện vọng theo học nghề, học bổng này sẽ đồng hành, hỗ trợ chi phí đào tạo nghề để các em có một nghề nghiệp ổn định.