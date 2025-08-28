Hungary cảnh báo cứng rắn Ukraine sau vụ tấn công đường ống dẫn dầu Nga

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto (Ảnh: AFP).

"Hungary sẽ không bao giờ ủng hộ việc Ukraine gia nhập EU theo hình thức nhanh chóng. Việc gia nhập theo hình thức nhanh chóng này sẽ là một thảm kịch đối với Hungary và toàn bộ EU”, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto tuyên bố hôm 27/8.

Theo ông Szijjarto, “bất kỳ ai suy nghĩ thấu đáo sẽ thấy tác động của việc Ukraine gia nhập EU đối với Hungary và EU: đó sẽ là một đòn giáng mạnh”.

Nhà ngoại giao Hungary cũng cảnh báo việc các nước ở trong cùng một liên minh với Ukraine đồng nghĩa với một "tương lai tồi tệ".

Trước đó, Politico dẫn nguồn tin từ các nhà ngoại giao cho biết, EU hy vọng rằng tình trạng bế tắc về việc Ukraine gia nhập khối sẽ được giải quyết trong những tháng tới do áp lực đối với Hungary.

Theo nguồn tin của Politico, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã thuyết phục Thủ tướng Hungary Viktor Orban thay đổi lập trường về việc Ukraine gia nhập EU.

Vào tháng 2/2019, Ukraine đã sửa đổi hiến pháp để củng cố đường lối chiến lược hướng tới tư cách thành viên của EU và NATO. Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập EU vào tháng 2/2022 và được cấp tư cách ứng cử viên chính thức 4 tháng sau đó. Vào tháng 6/2024, EU đã mở các cuộc đàm phán về việc kết nạp Ukraine.

Trong những tuần gần đây, mối quan hệ giữa Hungary và Ukraine trở nên căng thẳng liên quan tới vụ tấn công đường ống dẫn dầu từ Nga sang châu Âu.

Tuần trước, lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố đã thực hiện cuộc tấn công vào đường ống dẫn dầu Druzhba trên lãnh thổ Nga, dẫn đến việc nguồn cung cấp dầu cho Hungary và Slovakia, hai nước thành viên NATO, bị gián đoạn.

Hungary và Slovakia, hai quốc gia phụ thuộc vào nguồn cung cấp dầu của Nga thông qua đường ống Druzhba, nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của nguồn cung cấp năng lượng ổn định.

Báo Magyar Nemzet ngày 26/8 đưa tin, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết tuần vừa qua là một tuần đầy biến động và tuyên bố Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công khai đe dọa Hungary.

Ông Orban nói thêm rằng ông Zelensky đã thừa nhận Ukraine tấn công đường ống dẫn dầu Druzhba vì Hungary không ủng hộ việc Ukraine gia nhập EU. Theo ông Orban, điều này cho thấy Hungary đã đưa ra quyết định đúng đắn.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto ngày 26/8 cũng cảnh báo nước này có thể xem xét lại việc cung cấp điện cho Ukraine sau các cuộc tấn công của Kiev vào đường ống dẫn dầu Druzhba.

Ông Szijjarto cho rằng Ukraine đang làm ảnh hưởng tới Hungary và cảnh báo Budapest có thể gây ra “những khó khăn” cho Kiev trong lĩnh vực năng lượng.

Trước đó, vào ngày 24/8, Tổng thống Zelensky đã ám chỉ rằng các cuộc tấn công vào đường ống dẫn dầu Druzhba ở Nga có liên quan trực tiếp đến lập trường của Hungary về việc Ukraine gia nhập EU, trong đó vấn đề chính là quyền phủ quyết của Thủ tướng Orban đối với các quyết định của EU liên quan đến quá trình gia nhập của Ukraine.

Ukraine cho rằng việc gia nhập EU sẽ là sự đảm bảo an ninh quan trọng cho tương lai của Kiev. Việc chào đón Ukraine vào EU sau khi chiến sự với Nga kết thúc có thể giúp ngăn chặn các cuộc tấn công vào Ukraine trong tương lai. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Mỹ không đồng ý để Kiev gia nhập NATO.

Quá trình gia nhập EU đòi hỏi vượt qua nhiều rào cản pháp lý và dân chủ, và chính phủ Ukraine đang nỗ lực để đáp ứng các tiêu chuẩn này.

Khác với hầu hết các quốc gia EU, Hungary giữ lập trường trung lập về cuộc xung đột và từ chối cung cấp vũ khí cho Kiev. Hungary đã nhiều lần kêu gọi hòa bình và chỉ trích các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga là không hiệu quả và gây tổn hại nhiều hơn cho các quốc gia áp đặt chúng.