Tương lai bất định, nhà toán học hàng đầu thế giới cân nhắc “nhảy việc”

Hiện tại, Chính phủ Mỹ tiến hành cắt giảm ngân sách đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học. Điều này khiến nhiều nhà khoa học tại Mỹ cảm thấy hoang mang. Mới đây, nhà toán học có 2 quốc tịch Mỹ và Australia - ông Terence Tao - đã có buổi trả phỏng vấn khá thú vị với truyền thông Trung Quốc.

Câu hỏi được đặt ra là, trước những biến động trong môi trường nghiên cứu khoa học tại Mỹ, cũng như làn sóng dịch chuyển của nhiều nhà khoa học gốc Hoa tới Trung Quốc để nhận được nhiều ưu đãi hơn, liệu ông có cân nhắc tới việc sẽ chuyển từ Mỹ tới Trung Quốc để làm việc không.

Nhà toán học nổi tiếng thế giới Terence Tao (Ảnh: NYT).

Giáo sư toán của Đại học California - Los Angeles (Mỹ) đã trả lời ngắn gọn và thẳng thắn: "Tình hình hiện nay thay đổi quá nhanh và rất khó đoán. Theo tôi thấy, mọi việc đang diễn ra theo cách chúng ta chưa từng thấy trong vòng 30 năm trở lại đây.

Quyết định tiếp theo của tôi phụ thuộc vào việc Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục cắt giảm ngân sách chi cho nghiên cứu, hay sẽ có những sự điều chỉnh quan trọng trong thời gian tới. Tại thời điểm này, tôi không đưa ra được phán đoán nào về tương lai".

Ở tuổi 50, nhà toán học Terence Tao là một nhân vật nổi bật trong giới toán học quốc tế, ông được mệnh danh là "Mozart của thế giới toán học".

Ông Terence Tao từng giành huy chương vàng Olympic toán quốc tế khi mới 13 tuổi. Ông trở thành giáo sư toán tại Đại học California - Los Angeles năm 24 tuổi, giành huy chương Fields danh giá trong lĩnh vực toán học năm 31 tuổi.

Với mức IQ 230, ông là một trong những người có chỉ số IQ cao nhất thế giới. Dù vậy, ông cũng đang phải trải qua một giai đoạn chứng kiến nhiều điều bất định trong công việc.

Sinh ra tại Australia, có cha mẹ là người gốc Hoa, nhà toán học Terence Tao đã dành phần lớn cuộc đời để sinh sống và làm việc trên đất Mỹ.

Mới đây, ông Terence vừa chia sẻ trên mạng xã hội rằng phòng thí nghiệm của ông tại Đại học California, Los Angeles đang gặp khó khăn nghiêm trọng. Ông Terence đang chật vật trong việc duy trì các dự án nghiên cứu.

Ông Terence Tao cho hay: “Việc nhà chức trách cắt giảm và chậm chi tiền đầu tư cho nghiên cứu đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tôi. Hiện tôi gần như không còn nguồn lực để hỗ trợ các nghiên cứu sinh. Tôi vốn đã đề nghị hoãn chi trả tiền lương cho tôi trong những tháng hè vừa qua, để ưu tiên hỗ trợ các nghiên cứu sinh trước. Nhưng cho tới giờ, lương của tôi cũng tiếp tục bị treo”.

Hiện tại, các nghiên cứu của ông Terence chỉ do ông thực hiện cùng một số tình nguyện viên không lương.

Câu chuyện của nhà toán học Terence Tao khiến nhiều người nhận định một cách bi hài rằng, đến thần đồng toán học có IQ cao nhất thế giới cũng có lúc phải đau đầu vì tiền và cân nhắc "nhảy việc".