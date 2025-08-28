Nhà gái "nổ súng ăn mừng", chú rể 23 tuổi tử vong trong ngày cưới

Theo Anadolu, sự việc xảy ra hôm 27/8 tại làng Turpcu, (Sebinkarahisar, Thổ Nhĩ Kỳ). Khi cô dâu Beyzanur Beyazıt và chú rể Ali Karaca vừa hoàn tất các nghi thức trong lễ cưới và đang trên đường trở về nhà, thì anh Karaca bất ngờ bị thương nặng do trúng đạn.

Nghi phạm được cho là một người họ hàng (47 tuổi) của cô dâu. Người này đã bị lực lượng an ninh bắt giữ, đồng thời thu giữ hai khẩu súng ngắn không có giấy phép cất giấu trong vườn nhà bà.

Cô dâu Beyzanur Beyazıt và chú rể Ali Karaca (Ảnh: Daily Mail).

Dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Sebinkarahisar, Karaca vẫn không qua khỏi. Công tố viên địa phương đã mở cuộc điều tra về vụ việc.

Bắn súng ăn mừng vốn là tập tục phổ biến tại khu vực Biển Đen của Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều lần dẫn đến hậu quả chết người. Chỉ tuần trước, một người đàn ông thiệt mạng và hai người khác bị thương trong một vụ "nổ súng ăn mừng" trước một đám cưới ở tỉnh Trabzon, khiến lễ cưới phải hủy bỏ.

Hai nghi phạm, trong đó có một cảnh sát, đã bị bắt giữ.

Xe cứu thương nhanh chóng tới hiện trường, nhưng chú rể không qua khỏi (Ảnh: Daily Mail).

Những thảm kịch tương tự từng nhiều lần xảy ra. Năm 2018, bác sĩ Hasan Akdemir (39 tuổi) thiệt mạng khi vô tình bắn vào đầu mình trong lúc kiểm tra khẩu súng bị trục trặc tại một đám cưới gần thành phố Konya.

Nhân chứng cho biết ông Akdemir rút súng từ thắt lưng, bắn chỉ thiên nhưng súng không hoạt động. Khi ông giơ lên kiểm tra, súng bất ngờ cướp cò. Dù được đưa đi cấp cứu khẩn cấp, nạn nhân không qua khỏi.

Vấn nạn bắn súng ăn mừng nhiều năm qua vẫn gây nhức nhối ở Thổ Nhĩ Kỳ, để lại những hậu quả đau lòng ngay trong ngày vui của các gia đình.