Nhiều nữ tiếp viên hoảng hốt bỏ chạy khi cảnh sát đột kích cơ sở massage

Ngày 28/8, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệt phá một cơ sở hoạt động mại dâm núp bóng hoạt động massage tại xã Vạn Tường.

Đêm 27/8, cảnh sát bí mật khống chế bảo vệ vòng ngoài của cơ sở massage Dương Hồng rồi phá cửa vào. Bên trong cơ sở massage Dương Hồng, cảnh sát bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Nhiều tiếp viên nữ hoảng hốt bỏ chạy liền bị khống chế.

Các nữ tiếp viên bị công an tạm giữ để điều tra (Ảnh: Trà Câu).

Cơ sở massage Dương Hồng do Hoàng Văn Nam (SN 1980, trú tại tỉnh Hà Tĩnh) làm chủ. Tại đây có 11 nữ tiếp viên sẵn sàng phục vụ khi khách có nhu cầu mua dâm.

Để đối phó với cơ quan chức năng, Hoàng Văn Nam cho người cảnh giới, bảo vệ vòng ngoài. Cơ sở massage này được lắp đặt nhiều lớp cửa và thường xuyên khóa kín.

Trinh sát mất nhiều thời gian theo dõi để có thể lên phương án đột kích, triệt phá thành công hoạt động mua bán dâm tại cơ sở massage này.

Cảnh sát xác định, quản lý cơ sở massage Dương Hồng cho phép nhân viên nữ bán dâm cho khách. Số tiền thu được từ mỗi lần bán dâm được chia cho tiếp viên, chủ cơ sở và quản lý theo một tỷ lệ nhất định.