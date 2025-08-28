"Nghề" chở người qua điểm ngập hốt bạc, yêu cầu phải đặt trước

Vốn là lái xe tải ở khu vực Hà Nội, anh Nguyễn Văn Đại quyết định chở chiếc xe kéo cũ rích đến điểm ngập sâu ở xã An Khánh để hành nghề. Di chuyển 22km từ tờ mờ sáng, anh có mặt tại điểm ngập lúc 7h để chở người dân qua điểm ngập nếu có nhu cầu.

"Mấy hôm trước, Hà Nội hứng chịu cơn mưa lớn, kéo dài. Chúng tôi nắm bắt được rất nhiều điểm ngập sâu, nước rút chậm. Vì vậy, tôi nảy ra ý tưởng mang xe kéo để chở mọi người qua những điểm này để đi học, đi làm", anh Đại cho hay.

Dịch vụ chở người qua điểm ngập 100.000 đồng/lượt (Ảnh: HL).

Khu vực này ngập sâu kéo dài khoảng 200m. Có nhiều phương tiện như xe kéo, xe tải, xe điện... xuất hiện để chở người dân với giá 100.000-200.000 đồng/lượt.

Dù có 2-3 xe kéo thô sơ túc trực, nhưng anh Đại vẫn nhận khách không xuể. Trong ngày 27/8, anh đã chở được 20 lượt khách, thu về 2 triệu đồng, mỗi lượt khoảng 10 phút. Số tiền này khá hơn thu nhập chạy xe tải hằng ngày của anh.

Hành trang anh mang theo là vài chai nước lọc, bánh mì để tranh thủ ăn uống lúc vắng khách. Dù thu nhập cao, nhưng anh cũng đối mặt nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe khi lội qua nước ngập quá nhiều trong ngày.

Do nhu cầu đi lại của người dân quá đông, anh Đại cung cấp số điện thoại và báo mọi người đặt trước để bố trí xe kéo cho kịp thời. Anh sẽ làm công việc thời vụ này đến khi nào nước rút mới thôi. Không chỉ anh, nhiều lái xe tải cũng nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của người dân để mở dịch vụ này.

Nhiều người có nhu cầu sử dụng dịch vụ xe kéo (Ảnh: HL).

Chị H.T. sinh sống chung cư Gemek 1 (xã An Khánh) cho biết: "Do công trình thi công mặt đường gom đại lộ Thăng Long, nên nơi tôi sinh sống chỉ còn duy nhất con đường để di chuyển ra ngoài thì bị ngập nặng từ ngày 26/8. Vì vậy, nếu muốn đến cơ quan thì không còn cách nào khác phải gọi xe kéo".

Qua khảo sát trên mạng, chị T. nắm bắt được nhiều số điện thoại cung ứng dịch vụ chở xe kéo, thuyền... qua khu vực này. Tuy nhiên có những người quá bận rộn ở khu vực ngập khác nên không thể đến ngay đón chị.

"Do yêu cầu cấp bách của công việc, nên chúng tôi không thể không đi ra ngoài. Dù mất 100.000 đồng/lượt cho vài trăm mét ngập thì cũng phải chấp nhận vì không còn cách nào khác", chị T. ngán ngẩm.

Cách đây 1 ngày, anh K.Q. cũng mang chiếc thuyền của gia đình đến điểm ngập để hành nghề với bảng giá 100.000 đồng/lượt người qua đoạn ngập.

"Hôm qua, tranh thủ lúc rảnh rỗi tôi cũng chở được 6 lượt khách, thu về 600.000 đồng", anh Q. chia sẻ.

Dịch vụ chở người qua điểm ngập hốt bạc mùa mưa ngập (Ảnh: HL).

Ở những “điểm đen” ngập úng như đường gom đại lộ Thăng Long, khu vực Nam An Khánh, Nguyễn Tuân… cũng xuất hiện dịch vụ xe kéo trong những ngày qua.

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, đến 7h ngày 28/8, trên địa bàn thành phố vẫn còn một số điểm úng ngập như Phú Xá (ngã 3 Phú Xá - Phúc Hoa); Võ Chí Công (Tòa nhà UDIC); Đường Ngọc Lâm; Đường Đàm Quang Trung; Cổ Linh; Các hầm chui số 3, 5, 6 và km9+656 Đại lộ Thăng Long; Triều Khúc; Yên Xá...