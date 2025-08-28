Nga ồ ạt không kích rung chuyển Kiev

Lực lượng cứu hộ Ukraine tại hiện trường một tòa nhà bị trúng tên lửa Nga ở Kiev hôm 28/8 (Ảnh: Reuters).

Kyiv Independent đưa tin, đêm 27/8, rạng sáng 28/8, còi báo động không kích vang lên khắp Ukraine, người dân ở hầu hết các khu vực được kêu gọi tìm nơi trú ẩn khi Nga phóng tên lửa siêu vượt âm và nhiều đợt máy bay không người lái suốt đêm.

Ít nhất 4 máy bay MiG-31 được trang bị tên lửa Kinzhal của Nga đã xuất kích để tham gia cuộc tấn công.

Thủ đô Kiev của Ukraine rung chuyển bởi hàng loạt vụ nổ khi Nga tấn công thủ đô bằng máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo.

Theo ông Tymur Tkachenko, người đứng đầu Cơ quan Quân sự Kiev, thành phố bị tấn công từ nhiều hướng bằng máy bay không người lái Shahed, máy bay không người lái mồi nhử, tên lửa hành trình và tên lửa Kinzhal.

“Đêm nay, Kiev đang hứng chịu một cuộc tấn công ồ ạt”, ông Tkachenko nói.

Tiếng nổ đầu tiên vang lên ở Kyiv vào khoảng 21h30 ngày 27/8 khi Thị trưởng Vitali Klitschko thông báo các đơn vị phòng không đã vào vị trí. Các hệ thống phòng không tiếp tục được kích hoạt vào nửa đêm khi một nhóm máy bay không người lái khác áp sát thành phố. Nhiều loạt tiếng nổ lớn khác lại vang lên ở Kiev vào khoảng 3h sáng 28/8 theo giờ địa phương.

Vụ tấn công khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, hơn 20 người bị thương, làm hư hại nhiều nhà cửa, văn phòng và trường học trên khắp thành phố. Một nhà 5 tầng trúng hỏa lực trực tiếp đã bị san phẳng hoàn toàn.

Lực lượng khẩn cấp đã được triển khai tới nhiều quận trong thành phố. Ông Tkachenko cho hay các cuộc tấn công đã gây hư hại hơn 20 địa điểm, bao gồm một trung tâm thương mại tại khu vực trung tâm.

“Tổng số cơ sở bị hư hại tại Kyiv sẽ lại lên tới hàng trăm, với hàng nghìn cửa sổ vỡ nát”, ông Tkachenko nói.

Không quân Ukraine cũng cho biết, hàng chục máy bay không người lái đã bay theo từng cụm trên các khu vực miền Trung và miền Nam đất nước, bao gồm các tỉnh Zhytomyr, Odessa và Mykolaiv. Còi báo động cũng vang lên tại các tỉnh miền Tây xa xôi như Ternopil, Lviv và Ivano-Frankivsk.

Nga đã gia tăng tần suất và cường độ các cuộc tấn công đường không vào các thành phố Ukraine kể từ đầu năm nay. Hôm 29/7, Nga đã tiến hành một đợt không kích hỗn hợp quy mô lớn nhất nhằm vào Kiev trong năm nay.

Khi Nhà Trắng thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Ukraine, Nga tiếp tục gia tăng sức ép lên Kiev bằng các cuộc tấn công dồn dập.