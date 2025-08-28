Vợ chồng chủ nhà hàng nấu hàng trăm suất cơm tiếp sức công nhân môi trường

Sau khi cơn bão Kajiki càn quét, nhiều địa phương tại thành phố Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An chìm trong cảnh hoang tàn, ngổn ngang rác thải, cây đổ và bùn đất ngập tràn các tuyến phố.

Hơn 200 công nhân của Công ty Môi trường đô thị Nghệ An đã không quản ngày đêm, căng mình làm việc để khôi phục cảnh quan, thu dọn đường phố.

Bữa ăn trưa ấm cúng của các công nhân, nhân viên vệ sinh môi trường được cung cấp hoàn toàn miễn phí (Ảnh: Nguyễn Phê).

Giữa bộn bề khó khăn ấy, một nghĩa cử đẹp được lan tỏa. Ông Lê Văn Hồng (SN 1958, trú tại phường Thành Vinh, Nghệ An), chủ nhà hàng Minh Hồng, cùng vợ quyết định nấu 3 bữa trưa liên tiếp, mỗi bữa phục vụ hơn 200 suất cơm miễn phí dành cho các công nhân môi trường.

Chia sẻ với phóng viên, ông Hồng bày tỏ: “Sau bão, tôi đi một vòng, thấy rác ngập tràn, cây cối gãy đổ ngổn ngang trên phố, nhìn mà xót xa. Tôi nghĩ ngay đến các công nhân môi trường, những người vất vả nhất lúc này. Vì thế, tôi bàn với vợ làm gì đó để động viên anh chị em. Chúng tôi không có nhiều, chỉ chuẩn bị bữa cơm nhà thôi, nhưng xác định đã làm là phải chu đáo, tươm tất”.

Trong gian bếp rộng, từng nồi cơm, khay thức ăn nóng hổi được bưng ra phục vụ từng toán công nhân áo xanh. Những công nhân vệ sinh, vốn quen với bữa ăn vội vàng nơi góc đường, hè phố có chút thời gian ngồi lại cùng nhau bên mâm cơm đầy đủ, ấm áp tình người.

Các món ăn không cầu kỳ nhưng được chuẩn bị chu đáo, tươm tất (Ảnh: Nguyễn Phê).

Chị Lê Thị Tuyết, công nhân đội 3, Công ty Cổ phần Môi trường Nghệ An, chia sẻ: “Khi biết tin gia đình anh Hồng nấu cơm miễn phí cho toàn bộ cán bộ, nhân viên công ty, chúng tôi thấy thật vui, hào hứng. Không biết nói gì hơn ngoài những lời cảm ơn vợ chồng anh chị thật nhiều”.

Đây không phải lần đầu ông chủ Hồng thực hiện các hoạt động thiện nguyện. Xuất thân từ cảnh nghèo khó, từng trải qua nhiều nghề mưu sinh, ông thấu hiểu sâu sắc nỗi vất vả của những người lao động chân tay.

Sau nhiều năm tích góp, ông đã gây dựng nên nhà hàng này, một cơ sở kinh doanh gắn bó với các hoạt động xã hội.

Ông Hồng (áo xanh) trò chuyện, hỏi han ý kiến đội công nhân môi trường về các món ăn được phục vụ (Ảnh: Hồng Minh).

Năm 2015, ông từng tổ chức một đêm nhạc ngay tại nhà hàng, kêu gọi được gần 1 tỷ đồng để lập 45 sổ tiết kiệm (mỗi sổ 20 triệu đồng) trao cho các nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Hiện nay, nhà hàng của ông còn tạo việc làm cho 75 lao động với thu nhập ổn định khoảng 10 triệu đồng/người/tháng.

“Chúng tôi không mong được tuyên dương hay ghi nhận, chỉ mong người lao động cảm thấy được quan tâm, được tiếp thêm sức lực để bước qua những ngày khắc nghiệt sau bão”, ông Hồng bộc bạch.

Những suất cơm nóng hổi giúp làm ấm bụng hàng trăm công nhân, san sẻ đôi chút khó khăn sau những ngày dầm mình giữa mưa gió, rác thải, tiếp thêm động lực để họ tiếp tục công việc ý nghĩa của mình.