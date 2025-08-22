Phát hiện hài cốt liệt sỹ kèm mảnh nhôm đeo tay khắc ký hiệu

Ngày 22/8, tin từ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4), quá trình mở rộng tìm kiếm tại thôn Xa Re, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, đơn vị đã cất bốc được một hài cốt liệt sỹ kèm di vật khắc ký hiệu.

Hài cốt được tìm thấy ở độ sâu khoảng 1m, bọc trong bao tử sĩ. Đặc biệt, di vật đi kèm có tấm biển nhôm nhỏ đeo tay, khắc dòng chữ “SH-18-15X”.

Di vật khắc ký hiệu được tìm thấy (Ảnh: Duy Đông).

Quá trình mở rộng tìm kiếm tại thôn Xa Re từ ngày 13/8 đến nay, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã phát hiện và cất bốc được 5 hài cốt liệt sỹ.

Từ tháng 5 đến nay, đã có hơn 10 hài cốt liệt sỹ kèm di vật được phát hiện tại khu vực này.

Cơ quan chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ (Ảnh: Duy Đông).

Đại diện Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, cho biết quá trình tìm kiếm, đơn vị tuân thủ các quy định, cẩn trọng, tỉ mỉ trong từng khâu, các bước, tuyệt đối không để sót hài cốt và các di vật của liệt sỹ.

Quá trình cất bốc, các thành viên trong đội luôn thể hiện quyết tâm cao, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại thôn Xa Re vẫn đang được thực hiện.