Người trẻ đổ xô đi học nghề điều khiển máy bay không người lái

Tại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), nhiều người choáng ngợp khi thấy hình ảnh một bàn tay Phật chuyển động trên bầu trời, vươn tới một tòa tháp cao tầng gần đó, được tạo nên từ 1.000 chiếc máy bay không người lái (drone) phát sáng.

Đằng sau mỗi màn trình diễn mãn nhãn ấy là đội ngũ với nhiều con người phối hợp với nhau lập kế hoạch bay, thiết kế và giám sát từng thao tác của drone. Công việc của họ là chuẩn bị kế hoạch cho tuyến bay của 1.000 chiếc drone, giám sát điều kiện bay và triển khai màn trình diễn của drone.

Trình diễn nghệ thuật drone tại Trung Quốc (Ảnh cắt từ clip: Sixthtone).

Theo tờ Sixthtone, trước đây, việc điều khiển máy bay không người lái chỉ đơn thuần là một hoạt động giải trí theo sở thích. Tuy nhiên, giờ đây tại Trung Quốc, hoạt động này đã trở thành một công việc thật sự, có thể kiếm thu nhập cao và được Chính phủ công nhận thông qua nhiều chính sách thúc đẩy phát triển.

Cụ thể, cuối tháng 7, Bộ Nhân lực và An sinh xã hội đã công bố điều khiển drone nằm trong danh sách 17 ngành nghề và 42 loại hình công việc mới. Ngành nghề này bao gồm các công việc như lập kế hoạch tuyến bay cho drone, phát triển kế hoạch bay và thông số kỹ thuật; quản lý hoạt động bay tại chỗ…

Chuyên viên lập kế hoạch bay cho drone tại Trung Quốc (Ảnh: Sixthtone).

Sau khi được công nhận là ngành nghề mới, công việc điều khiển drone sẽ có tiêu chuẩn nghề nghiệp riêng, được hướng dẫn, đánh giá định kỳ, hỗ trợ tăng cường đào tạo, tìm kiếm nhân tài…

Từ những chính sách mới nói trên, giới chuyên môn và nhiều người trẻ đang ráo riết “săn” chứng chỉ do Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) cấp, để có thể tự do hoạt động trong ngành điều khiển drone. Điều này cho thấy nhiều người thật sự muốn biến đam mê thành công việc, nghiêm túc chuyển hướng và bước vào ngành công nghiệp nhiều tiềm năng chưa được khai thác sâu.

Đến nay, tại Trung Quốc, có khoảng 225.000 người và 1,9 triệu drone đang hoạt động có sự cấp phép và quản lý của cơ quan chức năng.

Không ít người còn tham gia các khóa học đào tạo chuyên sâu, có tính ứng dụng và khả năng sinh lời cao trong các lĩnh vực như nông nghiệp, khảo sát, ứng phó khẩn cấp và trình diễn giải trí.

“Tôi thích bay và tôi thích máy bay không người lái”, Wen Yifan, một người đang tham gia khóa đào tạo lái drone, chia sẻ.

Nhiều người đổ xô đi học nghề điều khiển drone (Ảnh: Sixthtone).

Anh cho hay bản thân đặt mục tiêu lấy được chứng chỉ điều khiển drone ở cấp cao nhất để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này.

Ngoài nghề thiết lập và điều khiển drone, dịch vụ giao hàng bằng drone từ lâu cũng trở nên phổ biến tại các thành phố như Thâm Quyến.

Meituan, một công ty thương mại điện tử, cho biết đã hoàn thành hơn 200.000 lượt giao hàng bằng máy bay không người lái vào năm 2024, mở rộng hoạt động sang Quảng Châu, Thượng Hải và Bắc Kinh.