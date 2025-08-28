Thị trường lao động biến động, đi tìm việc không thể dựa vào chiến thuật cũ

Tại nhiều quốc gia, thị trường lao động đang có nhiều biến động hơn bao giờ hết. Ngay chính các chuyên gia tư vấn phát triển sự nghiệp cũng không biết nên đưa ra lời khuyên gì vào thời điểm này.

Theo bà Morgan Williams, giám đốc điều hành công ty chuyên tư vấn phát triển sự nghiệp PeakHR (Mỹ), ở thời điểm này, cả người tìm việc và nhà tuyển dụng đều đang ở vào một giai đoạn biến động chưa từng thấy.

Thị trường lao động đang biến động hơn bao giờ hết (Ảnh minh họa: iStock).

Lúc này, nếu người lao động chật vật đi tìm việc, đó không phải lỗi của họ. Rất có thể họ đã nỗ lực đủ mọi cách nhưng vẫn khó tìm được việc. Thị trường việc làm đang có nhiều điều khó đoán định đối với cả hai phía - phía nhà tuyển dụng và phía người lao động.

Vì vậy, lúc này, đừng tự làm khó mình hay dồn ép tâm lý bản thân thái quá. Hãy nhẹ nhàng, dịu dàng với bản thân. Càng trong bối cảnh khó khăn, người lao động càng cần giữ gìn năng lượng để bước tiếp.

Trong bối cảnh thị trường lao động hiện nay, bà Morgan Williams có một số gợi ý:

Xây dựng mạng lưới các mối quan hệ từ sớm

Nhiều người xây dựng mạng lưới các mối quan hệ quá muộn. Chúng ta cần bắt đầu làm việc này ngay từ khi chúng ta còn chưa cần tận dụng sự hỗ trợ từ các mối quan hệ.

Nếu liên hệ đầu tiên của bạn với một ai đó là để nhờ vả, họ sẽ cảm thấy bản thân đang bị lợi dụng. Việc tạo dựng được những sự kết nối từ sớm sẽ khiến mọi việc sau này diễn ra tự nhiên, trôi chảy hơn.

Khi buộc phải liên hệ với một người mà bạn chưa thân lắm để nhờ vả, bạn nên tìm hiểu về hành trình sự nghiệp và công việc hiện tại của họ.

Thường mọi người quá vội vàng trong việc kết nối để nói lời nhờ cậy. Cách hay hơn chính là hãy thể hiện cho đối phương thấy rằng, bạn ngưỡng mộ họ, hiểu ít nhiều về họ, và đã cân nhắc kỹ lưỡng lý do tại sao họ có thể giúp được bạn.

Tại những sự kiện có thể giúp người lao động gia tăng mạng lưới các mối quan hệ, đừng dành quá nhiều thời gian để nói về bản thân. Hãy biết cách đặt câu hỏi để xây dựng các mối quan hệ. Mọi người đều thích nói về mình, vì vậy, hãy tạo cho họ cơ hội được nói.

Đừng bỏ qua các hội nhóm bạn học cũ hay các nhóm tình nguyện viên, đây cũng có thể là nơi giúp gia tăng các mối quan hệ tiềm năng. Những mối quan hệ bên ngoài lĩnh vực công việc mà chúng ta theo đuổi có thể giúp chúng ta rất đắc lực trong quá trình tìm việc.

Người lao động hãy xây dựng mạng lưới các mối quan hệ từ sớm (Ảnh minh họa: iStock).

Đừng khắt khe, cầu toàn

Thời điểm hiện tại không phải là lúc để kiên quyết tìm kiếm bằng được một công việc như ý. Nhiều công ty đang hạn chế tuyển dụng, các vị trí cần tuyển người cũng có mức lương thấp hơn trước đây.

Để tránh việc tiêu cạn tiền tiết kiệm, người lao động nên cân nhắc tới việc trở nên dễ tính hơn, sẵn sàng đón nhận những cơ hội việc làm mở ra cho mình, dù có thể công việc không như ý.

Nhiều người mất quá nhiều thời gian cho việc tìm kiếm vị trí việc làm hoàn hảo, nhưng thời điểm này không phải là lúc để cầu toàn.

Có những giai đoạn, chúng ta cần hiểu rằng công việc là để mưu sinh, để giúp chi trả các hóa đơn đến hạn. Đối với những người lao động đang khó kiếm được việc làm ổn định, nhận các công việc tạm thời cũng là lựa chọn không tệ.

Thị trường việc làm hiện nay đòi hỏi người lao động phải thay đổi nhiều quan niệm đã cũ, học cách tận dụng mọi cơ hội đến với mình.

Hiện tại không phải là lúc để tự cao, người lao động thậm chí cần đưa mình vào "trạng thái sinh tồn", để đưa ra quyết định đúng đắn và khôn ngoan cho công cuộc mưu sinh.

Chăm sóc bản thân thật tốt

Quá trình tìm kiếm việc làm có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi cả về thể chất và tinh thần. Vì vậy, người lao động đang đi tìm việc cần biết cách tự chăm sóc bản thân.

Giai đoạn chưa tìm được việc, nhiều người thường cảm thấy an tâm hơn khi ở nhà, nhưng việc ra ngoài, duy trì sự kết nối với thế giới xung quanh lại rất quan trọng đối với sức khỏe tinh thần.

Điều quan trọng nhất trong quá trình tìm việc là phải thoát ra khỏi dòng chảy suy nghĩ nhiều khi quá tù túng của chính mình. Đôi khi, chính chúng ta lại là chướng ngại mệt mỏi nhất của bản thân.

Nếu cảm thấy bản thân không có việc gì để làm, trạng thái tâm lý đang bị đẩy tới giới hạn, người tìm việc hãy tham gia hoạt động tình nguyện, để thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn.

Việc duy trì các mối quan hệ cũng rất quan trọng. Hãy thử hỏi bạn bè và đồng nghiệp cũ xem họ nghĩ điểm mạnh, nét riêng ấn tượng của bạn là gì.

Những lời nhận xét tích cực của họ sẽ đưa lại cho bạn chất liệu "hay ho" để viết trong thư giới thiệu bản thân. Ngoài ra, những lời đẹp đẽ này cũng giúp người đang đi tìm việc cảm thấy lên tinh thần.