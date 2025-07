Bộ Công an xây gần 6.400 căn nhà tặng người dân khu vực Tây Nguyên

Ngày 30/7, tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, Bộ Công an đã tổ chức chương trình tổng kết phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, năm 2025, Bộ Công an đã huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ các tỉnh Gia Lai (cũ), Kon Tum (nay là Quảng Ngãi) và Đắk Nông (nay là Lâm Đồng) tổng kinh phí 355 tỷ đồng.

Với kinh phí trên, chương trình đã xây dựng và sửa chữa 6.370 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo thuộc 3 tỉnh nêu trên.

Đại diện Bộ Công an và chính quyền địa phương trao nhà tặng người dân ở tỉnh Gia Lai (Ảnh: Chí Anh)

Chương trình không chỉ tạo điều kiện cho hàng nghìn hộ gia đình có nhà ở ổn định mà còn giúp bà con an cư, phát triển sinh kế. Qua đó, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Chương trình cũng hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an trao chìa khóa tượng trưng cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Ảnh: Chí Anh).

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao công an các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Quảng Ngãi đã gấp rút hoàn thành khối lượng công việc rất lớn nhằm bàn giao nhà cho các hộ dân theo đúng tiến độ.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng chúc mừng các hộ dân có nơi ở ổn định để yên tâm lao động, sản xuất; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, truyền thống cách mạng của địa phương, tích cực tham gia bảo đảm an ninh, trật tự cơ sở.