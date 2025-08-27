Làm việc ở Trung tâm tài chính, chuyên gia nước ngoài hưởng loạt ưu đãi

Mới đây, Bộ Nội vụ đã trình Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định quy định về lao động, việc làm và an sinh xã hội trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Miễn giấy phép lao động

Tại dự thảo Nghị định, Bộ Nội vụ đề xuất miễn giấy phép lao động với người nước ngoài trong các trường hợp như sau:

a) Nhà đầu tư quan trọng, chuyên gia, nhà quản lý, người lao động có trình độ cao làm việc cho cơ quan, tổ chức có trụ sở trong Trung tâm tài chính quốc tế (ký hiệu thị thực, thẻ tạm trú là UĐ1) và thành viên gia đình đi cùng (ký hiệu thị thực, thẻ tạm trú là UĐ2)

b) Nhà đầu tư quan trọng, chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt, nhà quản lý cấp cao làm việc lâu dài tại cơ quan, tổ chức có trụ sở tại Trung tâm tài chính quốc tế, được xem xét cấp thẻ thường trú theo đề nghị của Cơ quan điều hành để cư trú lâu dài tại Việt Nam; được hưởng chính sách thuận lợi về thủ tục cấp thẻ thường trú so với quy định chung.

c) Người lao động nước ngoài vào làm việc tại Trung tâm tài chính quốc tế thuộc một trong các vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật do Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND TPHCM, UBND TP Đà Nẵng hoặc cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế xác nhận.

Trong đó, trường hợp a và b nói trên không phải làm thủ tục cấp giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Tuy nhiên, nhóm lao động này phải thông báo với Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc trước ít nhất 3 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam.

Thúc đẩy tự chủ tiền lương, chế độ đãi ngộ

Bộ Nội vụ giao cơ quan điều hành và cơ quan giám sát hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương và đãi ngộ theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của các đối tượng theo quy định; đảm bảo tương quan với các nhóm đối tượng có trình độ chuyên môn và điều kiện làm việc tương đương trên thị trường và phù hợp với các quy định pháp luật của Việt Nam; xác định nhu cầu, đối tượng người lao động cần thu hút; chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; quyết định tiêu chí cán bộ quản lý, nhà khoa học, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao nhận hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực.

Các đơn vị này cũng được giao quyết định mức hỗ trợ chi phí đào tạo cho người lao động Việt Nam làm việc cho các dự án đầu tư mới và mở rộng tại Trung tâm tài chính quốc tế đảm bảo tương quan với các nhóm đối tượng tương đương trên thị trường và phù hợp với các quy định pháp luật của Việt Nam.

Đảm bảo chính sách an sinh, xã hội

Về an sinh xã hội, lao động nước ngoài làm việc tại Trung tâm tài chính quốc tế được đề xuất tham gia bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc theo quy định.

Trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì vẫn có cơ hội tham gia khi được đề nghị. Việc tham gia và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với những cá nhân này được thực hiện như đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam (theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội).

Trường hợp không có hợp đồng lao động, không hưởng tiền lương thì được lựa chọn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng thấp nhất bằng mức tham chiếu và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng

Người lao động nước ngoài làm việc tại Trung tâm tài chính quốc tế đã tham gia chương trình an sinh xã hội tương tự tại các quốc gia, vùng lãnh thổ ở nước ngoài được thực hiện theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên ký kết với quốc gia, vùng lãnh thổ ở nước ngoài đó, thì được miễn một phần nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Trường hợp người nước ngoài làm việc tại Trung tâm tài chính quốc tế đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, được đề nghị dừng khi đã tham gia từ đủ 12 tháng trở lên; được đề nghị điều chỉnh mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, khi đã thực hiện theo tiền lương làm căn cứ đóng được lựa chọn từ đủ 12 tháng trở lên.