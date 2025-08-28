Chiến dịch “Tự hào 80 năm bản lĩnh Việt”: OWEN kết hợp cùng cầu thủ Hoàng Đức

Mỗi dịp Quốc khánh, thị trường thời trang Việt Nam trở nên sôi động với nhiều hoạt động tri ân khách hàng từ ưu đãi mua sắm, ra mắt bộ sưu tập mới đến các chương trình truyền thông gắn với sắc đỏ sao vàng. Những hoạt động này góp phần tạo nên bầu không khí đại lễ, giúp thương hiệu đến gần hơn với người tiêu dùng.

Thay vì đặt trọng tâm vào giá hay ưu đãi, thương hiệu thời trang nam OWEN tập trung vào giá trị, đó là thông điệp về niềm tự hào dân tộc và bản lĩnh người Việt với chiến dịch “Tự hào 80 năm bản lĩnh Việt”.

Chiến dịch “Tự hào 80 năm bản lĩnh Việt” được khởi động từ ngày 23/8, chạm đến cảm xúc nhiều người nhờ sự kết hợp cùng cầu thủ Hoàng Đức (Ảnh: OWEN).

OWEN kết nối tinh thần lịch sử với hình ảnh đương đại, thông qua sự đồng hành cùng cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức và sự ra mắt của áo polo phiên bản giới hạn, thương hiệu không chỉ chạm đến cảm xúc tự hào của cộng đồng mà còn khẳng định vị thế một thương hiệu Việt kể câu chuyện truyền cảm hứng bằng ngôn ngữ thời trang giản dị, tinh tế và mang tính ứng dụng cao.

Hoàng Đức lịch lãm trong mẫu áo polo Tết Độc lập của OWEN, thể hiện phong độ và bản lĩnh phái mạnh (Ảnh: OWEN).

Trong bộ ảnh chiến dịch, Hoàng Đức khoác lên mình những thiết kế mới của OWEN, nổi bật là thiết kế áo polo phiên bản Tết độc lập. Mẫu áo sử dụng chi tiết in logo 80 năm, lấy cảm hứng từ các biểu tượng của đất nước như lá cờ Tổ quốc, hình ảnh chim lạc. Sản phẩm này không bán trên thị trường, mà chỉ được OWEN dành tặng cho khách hàng trong thời gian diễn ra chiến dịch.

Đại diện thương hiệu cho biết: “Chúng tôi muốn áo polo 2/9 không chỉ là một sản phẩm thời trang, mà là biểu tượng tinh thần, là món quà gắn kết cộng đồng trong ngày lễ lớn. Đó cũng là cách OWEN tri ân khách hàng đã đồng hành suốt 17 năm qua”.

Hơn cả một món quà

Trong bối cảnh xã hội ngày càng coi trọng bản sắc và giá trị bản địa, người tiêu dùng hiện đại không chỉ mua sản phẩm vì kiểu dáng hay giá thành, mà còn vì tinh thần mà thương hiệu truyền tải.

Với OWEN, tinh thần ấy là “bản lĩnh Việt”, sự kiên định, kỷ luật, dám khác biệt và tự tin hội nhập. Chiến dịch “Tự hào 80 năm bản lĩnh Việt” vì vậy đã tạo được sự đồng cảm khi gắn liền với hình ảnh của cầu thủ Hoàng Đức.

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều khách hàng chia sẻ sự thích thú khi nhận áo polo 2/9. Anh Vũ Anh Tuấn (32 tuổi, Hà Nội) cho biết: “Tôi bất ngờ khi OWEN tặng áo phiên bản đặc biệt, thiết kế đẹp, mặc thoải mái mà còn mang nhiều giá trị tinh thần. Tôi thấy tự hào khi diện chiếc áo này trong dịp lễ”.

Một khách hàng khác, anh Nguyễn Thành Long (35 tuổi, TPHCM) nhìn nhận: “Là một người yêu thích thể thao đặc biệt là bóng đá Việt Nam, tôi rất thích cách OWEN gắn kết hình ảnh Hoàng Đức với chiến dịch. Điều đó khiến tôi thấy thương hiệu Việt ngày càng trân trọng cảm xúc và thấu hiểu khách hàng”.

Với nhiều khách hàng, mẫu áo polo Tết Độc lập mang ý nghĩa tự hào, đặc biệt khi đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đang đến rất gần (Ảnh: OWEN).

Khi khoác lên mình chiếc áo polo 2/9, khách hàng được gợi nhắc về niềm tự hào dân tộc và mang lại phong cách tự tin hiện đại.

Ở góc độ cộng đồng, chiến dịch còn góp phần cổ vũ tinh thần “người Việt ưu tiên hàng Việt”, thúc đẩy niềm tin vào chất lượng và giá trị thương hiệu nội địa. Đó không chỉ là câu chuyện kinh doanh, mà còn là cách OWEN cùng người Việt trẻ khẳng định bản lĩnh trên bản đồ thời trang khu vực.

Cuộc thi 80 năm Tự hào Bản lĩnh Việt

Hưởng ứng ngày lễ lớn của dân tộc - Quốc khánh 2/9, thương hiệu OWEN khởi động cuộc thi "80 năm - Tự hào bản lĩnh Việt" nhằm tôn vinh khí chất và phong cách phái mạnh Việt trong thời đại mới.

OWEN đón nhận sự đồng hành của các nhân vật tiêu biểu trong từng lĩnh vực khác nhau - nổi bật với bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng Việt Nam: Chiến sĩ đặc nhiệm Bộ Công An - Phùng Thế Văn; Thạc sĩ, Bác sĩ Ngô Hải Sơn, hiện công tác tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức; Doanh nhân Nguyễn Ngọc Quang - Giám đốc Phát triển mạng lưới & logistics Công ty TNHH nhập khẩu Phú Thái Mobility, thuộc Tập đoàn Phú Thái Holdings.

OWEN khuyến khích giới trẻ cùng ghi lại và chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ, thông điệp ấn tượng khắc họa khí chất phái mạnh Việt (Ảnh: OWEN).

Những gương mặt đồng hành không chỉ là minh chứng sống động cho bản lĩnh Việt hiện đại, mà còn là nguồn cảm hứng để thế hệ trẻ tự tin khẳng định phong cách riêng, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc trong từng khoảnh khắc đời thường.

