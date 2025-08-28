Thanh niên lười lao động cướp tiền của ông cụ 93 tuổi bán vé số

Sáng 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Minh Trường (29 tuổi, cư trú tại xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang) về tội Cướp giật tài sản.

Đối tượng Trường (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an, lúc 11h ngày 17/8, Trường điều khiển xe máy trên tuyến quốc lộ N1 (thuộc khu vực ấp Mẹt Lung, xã Vĩnh Điều, tỉnh An Giang), gặp cụ ông Nguyễn Văn Quận (93 tuổi) đang đi bán vé số.

Lợi dụng nạn nhân lớn tuổi, Trường áp sát, giật túi xách rồi rồ ga bỏ chạy. Bên trong túi có một điện thoại và tiền bán vé số hơn 700 nghìn đồng.

Bị Trường cướp túi xách, ông Quận đến công an trình báo. Khoảng 15h40 cùng ngày, công an bắt được Trường khi đối tượng đang lẩn trốn.

Tại công an, Trường khai nhận do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản của người khác.