Loạt phát ngôn ấn tượng tại hội thảo thực thi ESG bằng khoa học công nghệ

Hội thảo “Thực thi ESG bằng khoa học công nghệ - Từ dữ liệu đến hành động” được báo Dân trí tổ chức thành công tại Hà Nội vào chiều 26/11. Sự kiện có sự tham gia của đội ngũ diễn giả là các chuyên gia hàng đầu và đại diện lãnh đạo nhiều doanh nghiệp tiên phong, tổ chức uy tín, nhà báo có kinh nghiệm về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo phản ánh của phần lớn khách tham dự, sự kiện có nội dung hấp dẫn, đa dạng, đa chiều với các bài tham luận và thảo luận chuyên sâu. Hội thảo đã mang tới góc nhìn đa chiều, cập nhật các mô hình mới, đồng thời mở ra đối thoại trực tiếp giữa cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia nhằm thúc đẩy việc áp dụng khoa học công nghệ như một động lực quan trọng của phát triển bền vững.

GS.TS Mạc Quốc Anh - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội, Viện trưởng Viện Kinh tế và phát triển doanh nghiệp - nhấn mạnh ESG đang trở thành một yêu cầu mang tính sống còn đối với doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mới.

Ông Mạc Quốc Anh nêu, ESG đang dần trở thành chuẩn mực bắt buộc toàn cầu. CBAM của châu Âu yêu cầu doanh nghiệp xuất khẩu phải chứng minh phát thải carbon; các tập đoàn đa quốc gia đòi hỏi nhà cung cấp tại Việt Nam cung cấp đầy đủ dữ liệu môi trường, lao động và quản trị minh bạch.

Theo vị này, điều quan trọng nhất là SME không nên kỳ vọng làm những điều lớn lao ngay từ đầu, mà phải chọn cách tiếp cận phù hợp. “SME không cần bắt đầu bằng những việc lớn, mà hoàn toàn có thể đi từng bước nhỏ nhưng chắc, đúng và đủ”, ông nhấn mạnh.

Chia sẻ kinh nghiệm thực tế của hãng trong ứng dụng công nghệ, tích hợp ESG và lan tỏa lối sống xanh trong ngành hàng không tại hội thảo, ông Tạ Hữu Thanh - Giám đốc Thương mại, Công ty cổ phần Hàng không Vietjet - cho biết những năm qua, doanh nghiệp kiên định theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, lấy khoa học - công nghệ làm nền tảng và ESG làm định hướng chủ đạo trong quá trình vận hành.

Theo ông, đây là định hướng lâu dài, giúp Vietjet tạo dựng vị thế của hãng hàng không hiện đại, tiên phong đổi mới và thích ứng nhanh với các xu hướng toàn cầu.

Bà Đỗ Thị Thu Phương - Phó trưởng ban, Ban An toàn môi trường và phát triển bền vững, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) - cho biết mỗi mô hình doanh nghiệp đều có những khó khăn riêng khi triển khai ESG.

Theo bà, PVN đang sử dụng các giải pháp công nghệ để giải quyết những điểm nghẽn trong thu thập - chuẩn hóa dữ liệu ESG, hướng tới giám sát và đo lường phát thải, an toàn theo dữ liệu thực; từ đó dự báo và đưa ra quyết định điều chỉnh chiến lược, sản xuất kinh doanh kịp thời.

Bà Phương khẳng định ESG được PVN coi là chiến lược phát triển bền vững, là động lực nâng cấp quản trị doanh nghiệp. Công nghệ đóng vai trò trung tâm, giúp PVN đo lường, dự báo, tối ưu và minh bạch hóa trong thực thi ESG, qua đó biến các cam kết thành hành động cụ thể, hướng tới một tương lai năng lượng xanh và bền vững cho Việt Nam.

TS Đinh Viết Sang - Phó hiệu trưởng Trường Công nghệ Thông tin (Đại học Bách khoa Hà Nội) - cho rằng trong bối cảnh toàn cầu hóa, phát triển bền vững và công nghệ không còn là hai con đường song song mà đã hội tụ. Việc tuân thủ các tiêu chuẩn ESG đang dần trở thành cơ chế bắt buộc để tham gia sân chơi quốc tế, và AI chính là "siêu chủ thể" giúp hiện thực hóa mục tiêu này.

Ông nhấn mạnh, việc tích hợp AI vào ESG không phải là chi phí mà là cơ hội lớn, đặc biệt khi Việt Nam đang ở giai đoạn đầu của chuyển đổi kép. "Thành công sẽ đến với những tổ chức biết cân bằng giữa sức mạnh của công nghệ và trách nhiệm đối với hành tinh xanh", ông Sang nhấn mạnh.

Trong tham luận về thực hiện chuyển đổi ESG từ góc nhìn địa phương và doanh nghiệp, TS Hà Huy Ngọc - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách, Chiến lược Kinh tế địa phương và Lãnh thổ (Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới) - đã phác họa bức tranh nhiều sức ép mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Bắc Ninh đang đối mặt trên hành trình chuyển đổi xanh.

TS Ngọc nhấn mạnh, một trong những yếu tố quan trọng nhất cho chuyển đổi ESG hiện nay là dữ liệu. Quan trọng nhất là dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất dùng chung. Theo ông, một bộ dữ liệu đầy đủ trong quá trình thực hiện chuyển đổi ESG là rất cần thiết. Dữ liệu hiện nay không những không đầy đủ mà không phản ánh đúng thời gian thực, không thể thấy được một bức tranh thực tế xảy ra ở thời điểm hiện tại

Theo ông Nguyễn Đức Minh - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nutricare, Phó chủ tịch Hội Sản xuất hàng công nghiệp chủ lực TP Hà Nội - khi doanh nghiệp đảm bảo được dòng tiền và tạo ra giá trị ổn định thì mô hình phát triển mới thật sự bền vững.

Với ESG, tùy từng loại hình doanh nghiệp sẽ có cách áp dụng khác nhau. Doanh nghiệp sản xuất thì yêu cầu khác, doanh nghiệp dịch vụ thì khác. Nhưng nhìn chung, khoảng 70-90% tiêu chí ESG đều hướng đến mục tiêu cuối cùng là đảm bảo sự bền vững trong vận hành và tăng trưởng.

Sau Nghị quyết 57, điều mà các doanh nghiệp Việt Nam cần tập trung chính là nâng cao giá trị gia tăng, tăng vốn đầu tư và tăng hàm lượng R&D trong sản phẩm. Tất nhiên, mức độ và cách làm sẽ khác nhau giữa các ngành như sản xuất, bán dẫn hay dệt may, da giày. Nhưng Nghị quyết 57 là bước đi đúng đắn, giúp Việt Nam tránh bẫy thu nhập trung bình.

TS Lê Thái Hà - Giám đốc Điều hành Quỹ VinFuture, Quỹ Vì Tương lai xanh - cho rằng chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà phát triển bền vững và chuyển đổi số đã không còn là xu thế mà đã trở thành “ngôn ngữ chung” của tăng trưởng. Doanh nghiệp nào chưa kịp nói bằng ngôn ngữ ấy rất có thể sẽ sớm bị bỏ lại phía sau.

Theo TS Hà, trên thế giới, khoa học công nghệ đang được xem là “chìa khóa” giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu tăng trưởng xanh và tại Việt Nam, câu chuyện ứng dụng công nghệ trong thực thi ESG cũng đang được nhiều doanh nghiệp bắt đầu triển khai ở các mức độ khác nhau.