Xuất hiện lãi suất tiết kiệm lên tới 9,65%, dự báo lãi suất năm nay ra sao?

Gửi tiền nghìn tỷ đồng hưởng lãi tới 9,65%/năm

Theo thống kê của phóng viên Dân trí, đã có 3 ngân hàng tăng lãi suất huy động từ đầu năm nay là VPBank, MSB và ABBank.

Cụ thể, ABBank tăng mạnh lãi suất huy động trên toàn bộ các kỳ hạn từ 1-60 tháng, với mức tăng từ 0,4-1,2%/năm. Lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn dưới 6 tháng lần đầu vượt mốc 4%/năm sau hơn hai năm, trong đó kỳ hạn 1-2 tháng lên 4%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng đạt 4,2%/năm. Các kỳ hạn từ 6-60 tháng được niêm yết đồng loạt ở mức 6,5%/năm từ ngày 8/1, cao nhất trong các sản phẩm tiền gửi của ABBank.

Đáng chú ý, ngân hàng này công bố trở lại mức lãi suất đặc biệt lên tới 9,65%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi tối thiểu 1.500 tỷ đồng, kỳ hạn 13 tháng.

Ngoài ABBank, nhiều ngân hàng hiện cũng áp dụng lãi suất tiết kiệm đặc biệt cho khách hàng gửi tiền quy mô lớn.

Cụ thể, Vikki Bank niêm yết lãi suất 8,4%/năm cho khoản gửi từ 999 tỷ đồng; PVCombank áp dụng mức 9%/năm với khoản tiết kiệm từ 2.000 tỷ đồng; HDBank và MSB lần lượt công bố lãi suất 8,1%/năm và 8%/năm cho khoản gửi từ 500 tỷ đồng. Trong khi đó, LPBank và ACB niêm yết lãi suất đặc biệt thấp hơn, lần lượt ở mức 6,5%/năm cho khoản tiền gửi từ 300 tỷ đồng và 6,3%/năm cho khoản tiền từ 200 tỷ đồng.

Giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước ABBank, MSB cũng điều chỉnh tăng thêm 0,2%/năm lãi suất tiết kiệm đối với toàn bộ các kỳ hạn từ 1-36 tháng.

Theo biểu lãi suất mới, lãi suất tiết kiệm trực tuyến tại MSB được niêm yết 4,1%/năm cho kỳ hạn 1-5 tháng, 5,2%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng và cao nhất 5,8%/năm cho kỳ hạn 12-36 tháng, cao hơn lãi suất tại quầy khoảng 0,5%/năm.

Dù vậy, MSB vẫn áp dụng lãi suất đặc biệt lên tới 8%/năm cho khách hàng gửi từ 500 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn 12 tháng. Hay VPBank cũng tăng 0,2%/năm lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 8-36 tháng, lên mức cao nhất 6,2%/năm.

Lãi suất khó giảm sâu

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Đại học Kinh tế TPHCM (UEH), cho rằng việc lãi suất tăng cao ở thời điểm hiện tại chỉ mang tính chu kỳ. Mặt bằng lãi suất cho vay sẽ buộc phải duy trì ở mức hợp lý nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Đảng, Nhà nước.

Theo ông Huân, xu hướng lãi suất thời gian tới không phải là lãi suất tiếp tục tăng mạnh hay giảm sâu, mà là duy trì mặt bằng lãi suất quanh mức hiện tại trong một trạng thái thăng bằng.

“Khi lãi suất đã ở mức tương đối thấp, dư địa nới lỏng thêm là không còn nhiều, bởi nếu tiếp tục hạ mạnh sẽ tạo áp lực lớn lên lạm phát, tỷ giá và ổn định tài chính. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam có độ mở rất cao, bất kỳ sự chênh lệch quá lớn nào giữa lãi suất trong nước và quốc tế cũng có thể nhanh chóng chuyển hóa thành áp lực lên dòng vốn và thị trường ngoại hối”, ông nói và nhận định khả năng hạ thêm lãi suất là rất hạn chế.

Ông Huân nghiêng về kịch bản lãi suất tiếp tục được duy trì quanh mặt bằng hiện tại. Ông cho rằng dư địa nới lỏng không còn nhiều, nhưng yêu cầu hỗ trợ tăng trưởng cao buộc chính sách tiền tệ phải giữ lãi suất ở mức đủ thấp và ổn định.

Giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Chuyên gia Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phát triển khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, cho rằng trong giai đoạn quý I, đặc biệt là thời điểm trước Tết Âm lịch, tình hình thanh khoản và mặt bằng lãi suất liên ngân hàng nhiều khả năng sẽ không quá căng thẳng. Do đó, hệ thống ngân hàng vẫn còn dư địa để duy trì mặt bằng lãi suất ở mức thấp, đặc biệt là đối với lãi suất cho vay.

Đối với lãi suất huy động, chuyên gia nhận định khả năng giảm mạnh là không lớn, song xu hướng hạ nhiệt vẫn hiện hữu. Trước mắt, trong quý I, lãi suất huy động có thể hạ nhiệt trở lại khi các ngân hàng bắt đầu có thêm những nguồn vốn bổ sung, chẳng hạn như nguồn vốn từ phát hành trái phiếu hoặc tăng vốn trong đợt cuối năm vừa qua. Khi các dòng tiền này được hiện thực hóa, áp lực lên huy động vốn của các ngân hàng sẽ giảm bớt.

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng sau quý I, lãi suất có thể đảo chiều tăng trở lại. Nguyên nhân là từ quý II trở đi, tăng trưởng tín dụng thường tăng tốc, kéo theo nhu cầu vốn cao hơn. Đồng thời, áp lực thanh khoản hệ thống ngân hàng cũng có thể gia tăng khi tín dụng được đẩy mạnh. Chuyên gia dự báo trong năm nay, lãi suất cơ bản có thể được điều chỉnh tăng từ 0,25%/năm đến 0,5%/năm, mức tối đa khoảng 0,5%/năm.