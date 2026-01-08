Vụ 130 tấn lợn bệnh: Loạt siêu thị gấp rút thu hồi sản phẩm Đồ hộp Hạ Long

Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 9 bị can liên quan vụ tuồn hơn 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh vào Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Trong đó, khoảng 2 tấn trong số này đã được đưa vào chế biến, đóng gói thành phẩm trước khi bị phát hiện.

Đáng chú ý, trên website doanh nghiệp giới thiệu, đối tác của Đồ hộp Hạ Long là hàng loạt siêu thị lớn như Lotte Mart, Saigon Co.op, GO!, MM Mega Market, Winmart, Aeon Mall...

Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, Đồ hộp Hạ Long có khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng là Chi nhánh Công ty cổ phần Dịch vụ cà phê Cao Nguyên - chủ sở hữu Highlands Coffee là hơn 3 tỷ đồng; Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce - chủ sở hữu Winmart là hơn 7 tỷ đồng (tại thời điểm 30/6/2025).

Theo ghi nhận sáng 8/1, trên website của một số siêu thị vẫn hiển thị kinh doanh nhiều sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long như pate cột đèn Hải Phòng, thịt xay cao cấp, cá ngừ đóng hộp... người dùng vẫn có thể đặt mua. Tuy nhiên, một số siêu thị khác đã nhanh chóng gỡ sản phẩm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện nhiều siêu thị lớn cho biết đã tạm thời gỡ tất cả sản phẩm chế biến từ thịt lợn của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long khỏi các kệ hàng của siêu thị.

Các sản phẩm đóng hộp của Đồ hộp Hạ Long từng được bày bán tại một chuỗi siêu thị lớn (Ảnh: Chụp màn hình).

Cụ thể, đại diện hệ thống MM Mega Market cho biết ngay khi tiếp nhận thông tin từ cơ quan chức năng, đơn vị này đã chủ động rà soát và tiến hành thu hồi các sản phẩm liên quan trên toàn hệ thống.

Chuỗi siêu thị này khẳng định ưu tiên hàng đầu là an toàn và sức khỏe của khách hàng và cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến vụ việc, lắng nghe và thực hiện đầy đủ các chỉ đạo từ cơ quan chức năng, đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.

Tương tự, đại diện Central Retail - chủ siêu thị Go!, Tops Market cũng cho biết đã tạm thời gỡ tất cả sản phẩm chế biến từ thịt lợn của Đồ hộp Hạ Long khỏi các kệ hàng của siêu thị cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng.

Chủ chuỗi siêu thị này khẳng định luôn tập trung kiểm soát chặt chẽ đảm bảo chất lượng hàng hóa từ lúc nhập hàng, bảo quản, bày bán; tập trung đảm bảo hàng hoá có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, thông tin giá cả minh bạch.

Đại diện WinCommerce - chủ chuỗi Winmart cũng cho biết ngay khi nhận thông tin, doanh nghiệp đã chủ động tạm ngừng kinh doanh và tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm của nhà cung cấp là Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long trên toàn hệ thống từ ngày 8/1. Đồng thời, khẩn trương yêu cầu nhà cung cấp làm rõ và giải trình cụ thể về sự việc.

Sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long bán tại siêu thị (Ảnh: H.L).

Doanh nghiệp này cam kết đặt sức khỏe, quyền lợi và sự yên tâm của khách hàng lên hàng đầu. Với tất cả nhà cung cấp, chủ chuỗi siêu thị này khẳng định luôn đặt ra các yêu cầu nghiêm ngặt nhằm kiểm soát chặt chẽ hàng hóa được đưa vào hệ thống.

Đồng thời cung cấp các hồ sơ pháp lý, công bố chất lượng và các hồ sơ kiểm nghiệm liên quan để doanh nghiệp thẩm định trước khi vào hàng và vào bất kỳ thời điểm khi được yêu cầu.

"Trong trường hợp nhà cung cấp vi phạm hợp đồng, doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nhằm đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng", đại diện WinCommerce thông tin.

Theo ghi nhận đến 12h ngày 8/1, website mua hàng trực tuyến của Bách Hóa Xanh, Lotte Mart, Aeon Mall, Saigon Co.op, MM Mega Market, Emart, Winmart đã gỡ hết các sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long, trong đó có sản phẩm pate cột đèn Hải Phòng.