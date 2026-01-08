Vụ 130 tấn thịt lợn bệnh được "phù phép" thành đồ hộp: Hé lộ hồ sơ công ty

Theo thông tin từ VTV, ngày 7/1, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cho biết đơn vị này đã hoàn tất việc phát hiện và xử lý sai phạm nghiêm trọng liên quan đến an toàn thực phẩm tại một doanh nghiệp chế biến thực phẩm có tiếng trên địa bàn.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã xác định hành vi tập kết số lượng lớn thịt lợn không đảm bảo chất lượng để sản xuất thực phẩm đóng hộp bán ra thị trường. Địa điểm tập kết được xác định là kho hàng thuộc Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận tổng trọng lượng thịt lợn được tập kết trong kho lên tới 120 tấn. Đáng chú ý, qua quá trình kiểm nghiệm, toàn bộ số thịt này đều cho kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Hiện trạng lô hàng được ghi nhận có dấu hiệu ôi thiu, chảy nước và bốc mùi, không đảm bảo các tiêu chuẩn cơ bản để làm nguyên liệu chế biến thực phẩm. Nghiêm trọng hơn, trong tổng số 120 tấn nguyên liệu nói trên, cơ quan điều tra xác định đã có khoảng 2 tấn thịt được đưa vào chế biến, đóng gói thành phẩm thịt hộp hoàn chỉnh.

Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) được thành lập năm 1957 với tên gọi ban đầu là Nhà máy Cá hộp Hạ Long. Công ty sở hữu 3 nhà máy, 3 văn phòng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

120 tấn thịt heo nhiễm bệnh dịch tả châu Phi được phát hiện tại Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Ảnh: Halong Canfoco).

Halong Canfoco là doanh nghiệp lâu năm trong ngành thực phẩm chế biến, được biết đến với các sản phẩm đồ hộp tiện lợi như pate "cột đèn" Hải Phòng, pate gan, thịt hộp, cá ngừ ngâm dầu...

Theo giới thiệu trên website, sản phẩm đồ hộp chế biến của công ty đã hiện diện đầy đủ trên thị trường thông qua hệ thống phân phối trải khắp các tỉnh thành toàn quốc và xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới.

Công ty chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán vào năm 2001 với mã chứng khoán CAN. Công ty hiện còn sở hữu 3 công ty thành viên là Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng, Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long - Đà Nẵng và Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long - Đồng Tháp.

Trước đó, sáng 11/12, Halong Canfoco đã tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 và thông qua toàn bộ các nội dung trình đại hội. Điểm nhấn là kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, tương ứng phát hành thêm 5 triệu cổ phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ của Công ty lên 100 tỷ đồng.

Giá chào bán dự kiến ở mức 15.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn đáng kể so với thị giá 32.700 đồng/cổ phiếu chốt phiên 12/12. Số cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng và dự kiến triển khai trong năm 2026, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.

Tổng số vốn thu về có thể đạt 75 tỷ đồng, trong đó 50 tỷ đồng dành cho dự án xây dựng Nhà máy sản xuất đồ hộp (42 tỷ đồng chi phí xây dựng, 8 tỷ đồng mua sắm thiết bị). Phần còn lại, 25 tỷ đồng, được bổ sung vào vốn lưu động phục vụ thanh toán cho nhà cung cấp và đối tác.

ĐHĐCĐ cũng thông qua chủ trương di dời nhà máy ở số 71 Lê Lai (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đến năm 2040 được phê duyệt vào tháng 4/2025, khu đất này được chuyển đổi sang mục đích đất cây xanh công cộng, buộc công ty phải bàn giao lại mặt bằng.

Ngay sau đại hội, HĐQT đã thông qua quyết định thuê lô đất CN26-06 tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ từ Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Sao Đỏ để xây dựng nhà máy mới với diện tích 2ha. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 166 tỷ đồng, trong đó gần 84 tỷ đồng là vốn góp và hơn 82 tỷ đồng là vốn vay ngân hàng.

Bên cạnh đó, sau nhiều năm doanh thu sụt giảm, Halong Canfoco ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong 9 tháng đầu năm 2025 với lợi nhuận ròng đạt 11 tỷ đồng, đảo chiều so với mức lỗ 6 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024. Doanh thu lũy kế 9 tháng đạt 471 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ, hoàn thành 67% kế hoạch doanh thu năm nhưng vượt 10% mục tiêu lợi nhuận đã đề ra.