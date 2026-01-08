Ngoài pate cột đèn Hải Phòng, Đồ hộp Hạ Long còn sản xuất hơn 35 sản phẩm

Vụ việc khoảng 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả châu Phi bị phát hiện trong kho đông lạnh của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Đồ hộp Hạ Long) đang gây xôn xao dư luận.

Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) được thành lập năm 1957 tại Hải Phòng với tên gọi ban đầu là Nhà máy Cá hộp Hạ Long. Công ty sở hữu 3 nhà máy, 3 văn phòng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Doanh nghiệp này chuyên sản xuất các sản phẩm đồ hộp chế biến mang thương hiệu Halong Canfoco, phân phối khắp các hệ thống bán lẻ trong nước và xuất khẩu.

Theo website doanh nghiệp, các sản phẩm đóng hộp của công ty khá đa dạng, từ cá, thịt, trái cây đến xúc xích, đồ ăn chế biến sẵn. Cụ thể, ngoài sản phẩm nổi tiếng là pate cột đèn Hải Phòng, doanh nghiệp còn sản xuất, kinh doanh 36 sản phẩm đóng hộp, thịt chế biến khác như cá ngừ ngâm dầu, cá sốt cà chua, thịt xay, thịt bò hầm, thịt gà xay, thịt kho tàu, pate gan, xúc xích…

Công ty Đồ hộp Hạ Long hiện là đối tác cung ứng của nhiều hệ thống bán lẻ lớn trên cả nước như Lotte Mart, Saigon Co.op, GO!, MM Mega Market, WinMart, Aeon Mall…

Bên cạnh các kênh phân phối truyền thống là các siêu thị, cửa hàng thực phẩm, sản phẩm của doanh nghiệp này còn được đưa lên tiêu thụ rộng rãi trên các nền tảng thương mại điện tử TikTok Shop, Lazada, Shopee với hàng nghìn lượt bán.

Hiện, Đồ hộp Hạ Long kinh doanh 37 sản phẩm, chủ yếu là sản phẩm đóng hộp (Ảnh: Chụp màn hình).

Cụ thể, trên sàn thương mại điện tử Shopee, các sản phẩm của Công ty Đồ hộp Hạ Long đã được bán với số lượng hàng chục nghìn lượt. Với sản phẩm bán chạy nhất là các combo 3 hộp, 5 hộp; hộp lẻ pate Cột đèn Hải Phòng với lượt bán trên 10.000 sản phẩm, gá bán trung bình 25.000-55.000 đồng/sản phẩm. Chẳng hạn, pate cột đèn Hải Phòng có giá 29.000 đồng/hộp 150gram; thịt lợn hấp giá hơn 47.000 đồng/hộp 175gram; cá ngừ ngâm dầu giá hơn 47.000 đồng/hộp 175gram...

Trên website, doanh nghiệp giới thiệu nhà máy sản xuất được xây dựng và vận hành theo tiêu chuẩn "công nghiệp hiện đại, với hệ thống máy móc tiên tiến từ các nước có nền công nghiệp chế biến thực phẩm hàng đầu. Các dây chuyền sản xuất được thiết kế nhằm tối ưu hóa năng suất và đảm bảo tính đồng nhất của chất lượng sản phẩm".

Gian hàng của Đồ hộp Hạ Long trên sàn thương mại điện tử ghi nhận hàng chục nghìn lượt bán sản phẩm pate cột đèn Hải Phòng (Ảnh: Chụp màn hình)

Trong văn bản giải trình ngày 8/1, lãnh đạo doanh nghiệp này khẳng định toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường. Các sản phẩm của công ty đang lưu thông trên thị trường đều đáp ứng đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình nội bộ.

Các nhà máy hiện vẫn duy trì đầy đủ các chứng nhận quản lý an toàn thực phẩm như ISO 22000, FSSC 22000 và chịu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của các cơ quan chức năng.