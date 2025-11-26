Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà: ESG trở thành chuẩn mực phát triển sống còn

Ngày 26/11, báo Dân trí tổ chức hội thảo “Thực thi ESG bằng khoa học công nghệ - Từ nhận thức đến hành động” tại Hà Nội. Hội thảo là sự kiện vệ tinh thuộc khuôn khổ Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 chủ đề "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà khẳng định đây là sự kiện rất đặc biệt, có ý nghĩa thiết thực trong chuỗi hoạt động của Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2025 do báo Dân trí tổ chức.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà phát biểu khai mạc tại hội thảo (Ảnh: Hải Long).

"Thời gian qua, cùng với các chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước, diễn đàn của chúng ta đã thể hiện được vai trò tiên phong. Báo Dân trí đã tổ chức các phiên thảo luận một cách bài bản, có hệ thống, và với tư cách là một tờ báo hàng đầu, đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp cũng như các cơ quan hoạch định chính sách”, bà Hà nói.

Về nội dung ESG, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cho rằng việc lựa chọn chủ đề năm nay - “Khoa học, công nghệ và động lực phát triển bền vững” - thể hiện tầm nhìn chiến lược, đồng thời bắt kịp xu thế chuyển đổi toàn cầu và phù hợp với định hướng phát triển của đất nước.

Chủ đề cũng gắn chặt với những vấn đề mang tính thời sự trong đời sống kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng và xã hội.

"Hiện nay, ESG không còn là khái niệm mang tính xu hướng hay lựa chọn nữa, mà trở thành chuẩn mực phát triển và yêu cầu mang tính sống còn đối với doanh nghiệp, tổ chức. Như vậy, ESG có ý nghĩa đối với cả hai khu vực: doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước", Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nói.

Hội thảo “Thực thi ESG bằng khoa học công nghệ - Từ nhận thức đến hành động” do báo Dân trí tổ chức quy tụ nhiều chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp (Ảnh: Hải Long).

Theo lãnh đạo Bộ Nội vụ, đối với các nhà quản lý, việc thực thi các tiêu chí ESG ngày nay không chỉ dừng lại ở văn bản, báo cáo hay tuyên bố, mà phải được chuyển hóa thành hành động cụ thể, dựa trên dữ liệu vận hành, công nghệ và những tác động thực chất.

Chính vì vậy, chủ đề “Từ nhận thức đến hành động” của hội thảo nhấn mạnh rằng dữ liệu không chỉ là đầu vào cho quản trị ESG, mà còn là nền tảng để hình thành tính khách quan, minh bạch và tiêu chuẩn mới trong quản trị.

Khoa học công nghệ đang trở thành công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp và cơ quan quản lý giám sát, đánh giá, điều chỉnh và thực thi chính sách ngày càng hiệu quả, có tác động thiết thực đến đời sống người dân.

Từ góc độ quản lý Nhà nước, Bộ Nội vụ nhận thức rõ rằng thúc đẩy phát triển bền vững không thể tách rời cải cách hành chính, hiện đại hóa nền công vụ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. ESG, xét đến cùng, không chỉ là tiêu chuẩn của doanh nghiệp mà còn là thước đo năng lực quản trị quốc gia, năng lực điều hành và trách nhiệm xã hội của bộ máy công quyền.

Trong bối cảnh đó, khoa học và công nghệ trở thành chìa khóa để xây dựng nền hành chính phục vụ, minh bạch, liêm chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, đồng thời thúc đẩy các mô hình quản trị mới dựa trên dữ liệu và tiêu chuẩn bền vững.

“Tôi tin tưởng rằng trong chương trình hôm nay, các chuyên gia, doanh nghiệp và cơ quan quản lý sẽ cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, mô hình tốt, giải pháp cụ thể để làm rõ hơn vai trò của khoa học công nghệ trong thực thi ESG tại Việt Nam. Đồng thời, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp triển khai hiệu quả, kết nối giữa công nghệ và hành động, góp phần xây dựng hệ sinh thái phát triển bền vững mang bản sắc Việt Nam”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nói.