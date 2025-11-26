"ESG chỉ có ý nghĩa khi biến dữ liệu thành hành động thực chất"

Phát biểu tổng kết Hội thảo “Thực thi ESG bằng khoa học công nghệ - Từ dữ liệu đến hành động” chiều 26/11, nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập báo Dân trí - nhận định sau buổi làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, hội thảo đã hoàn thành chương trình đề ra, đồng thời mang đến nhiều thông tin bổ ích và giá trị thực tiễn. Sự kiện để lại ấn tượng sâu sắc, mở ra nhiều hướng đi thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp cũng như các nhà quản lý.

Diễn đàn ESG Việt Nam 2025: Thực thi ESG trở thành công cụ marketing bền vững

Theo ông Phạm Tuấn Anh, hội thảo lần này tiếp tục khẳng định thông điệp xuyên suốt của Diễn đàn ESG Việt Nam 2025, đó là ESG không thể tồn tại nếu thiếu khoa học công nghệ và dữ liệu. Khoa học công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hành động cụ thể, tạo ra giá trị thực tế cho xã hội, môi trường và con người.

“Từ phiên tham luận đến thảo luận, chúng ta có thể rút ra điểm nhấn quan trọng: ESG đang bước sang giai đoạn hành động hóa, nơi dữ liệu không chỉ để báo cáo mà trở thành công cụ điều hành, ra quyết định và đánh giá hiệu quả”, Tổng Biên tập báo Dân trí nói.

Theo ông khoa học công nghệ đóng vai trò then chốt, giúp doanh nghiệp minh bạch hóa, chuẩn hóa và đo lường các chỉ số ESG. Ông nhận định doanh nghiệp Việt Nam đang chuyển từ tư duy “tuân thủ bị động” sang “chủ động kiến tạo”, coi ESG là chiến lược cạnh tranh và lợi thế dài hạn. Bên cạnh đó, Nhà nước, báo chí và các tổ chức xã hội có vai trò đồng hành, dẫn dắt và kiến tạo hệ sinh thái ESG bền vững.

Trước đó, trao đổi bên lề sự kiện, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh vai trò quan trọng của báo Dân trí trong việc lan tỏa các giá trị và bài học thực tiễn về thực thi ESG. Báo Dân trí, với tầm phủ sóng rộng khắp cả nước và nhiều quốc gia trên thế giới, chính là kênh truyền thông then chốt để thực hiện sứ mệnh này.

Tổng Biên tập báo Dân trí nhấn mạnh, tại hội thảo, nhiều ý kiến quý giá từ các chuyên gia đã được nêu ra. “Chúng tôi ghi nhận, tiếp thu những bài học kinh nghiệm sâu sắc mà chuyên gia chia sẻ, để từ đó tiếp tục lan tỏa đến cộng đồng doanh nghiệp, người dân trên cả nước”, ông nhấn mạnh.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng biên tập báo Dân trí phát biểu chiều 26/11 (Ảnh: Mạnh Quân).

Tổng Biên tập báo Dân trí ghi nhận đề xuất của GS.TS Mạc Quốc Anh - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội, Viện trưởng Viện Kinh tế và Phát triển Doanh nghiệp - về xây dựng kho dữ liệu của doanh nghiệp tham gia diễn đàn cũng như có thể tiến tới đóng gói, đào tạo, rèn luyện để các doanh nghiệp cùng học hỏi.

Ý kiến này đã được ông Mạc Quốc Anh nêu từ Hội thảo “Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?” được tổ chức ngày 14/8 tại TPHCM. Ông Phạm Tuấn Anh cho biết báo Dân trí đã khẩn trương bắt tay nghiên cứu, tiến tới thực hiện ý tưởng này với kỳ vọng có thể cuối năm nay, chậm nhất đầu năm tới có thể hiện thực hóa ý tưởng này. Bên cạnh đó, đề xuất của TS Mạc Quốc anh về xây dựng ESG Hub (trung tâm kết nối) cũng là ý tưởng giá trị.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu nhằm tập hợp các nguồn lực và dữ liệu, từ đó xây dựng nền tảng chia sẻ thông tin, giúp các doanh nghiệp khai thác và sử dụng hiệu quả nhất", ông Phạm Tuấn Anh nói.

Ý kiến của ông Mạc Quốc Anh về việc thực thi ESG với nội dung bên cạnh những giá trị thực tiễn và mối liên hệ mật thiết với từng hoạt động của doanh nghiệp, yếu tố then chốt là thực thi ESG một cách thực chất và hiệu quả. Đây chính là một công cụ marketing bền vững cũng là ý kiến tâm đắc.

“Chúng ta không nên ngần ngại khi thể hiện và tự hào về những thành quả mình đạt được. Từ năm đầu tiên tổ chức, Diễn đàn ESG Việt Nam đã chứng kiến các doanh nghiệp đưa ra những kết quả tiêu biểu trong thực thi ESG, biến chúng thành công cụ marketing chính đáng và lâu dài”, ông nêu và hy vọng chuỗi sự kiện ESG sẽ tiếp tục trở thành bệ phóng, nền tảng để các doanh nghiệp lan tỏa kết quả tích cực trong việc thực hành ESG của mình.

“Báo Dân trí kết nối chính sách, thực tiễn và ESG trong chiến lược phát triển doanh nghiệp”

Ông Phạm Tuấn Anh ghi nhận những chia sẻ thực tiễn từ hoạt động thực tế của các doanh nghiệp, với đại diện là ông Tạ Hữu Thanh - Giám đốc Thương mại Công ty cổ phần Hàng không Vietjet và bà Đỗ Thị Thu Phương - Phó trưởng ban, Ban An toàn môi trường và phát triển bền vững, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN). Đây là những doanh nghiệp lớn, hàng đầu trong khối Nhà nước, tư nhân.

Ban tổ chức cũng ghi nhận những ý kiến từ TS Đinh Viết Sang - Phó hiệu trưởng Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội - ở góc độ nghiên cứu và tổng hợp những bước tiến ESG trên thế giới cũng như Việt Nam.

Ý kiến của TS Hà Huy Ngọc, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách, Chiến lược Kinh tế địa phương và Lãnh thổ với những góc nhìn từ thực tiến địa phương cũng được đánh giá cao.

"Chúng tôi tiếp thu đề xuất của tiến sĩ với việc nghiên cứu xếp hạng khu công nghiệp theo chỉ số ESG. Đây là đề xuất cực thú vị, quý báu. Chúng tôi sẽ phối hợp các cơ quan liên quan để tìm hướng thực hiện sao cho phù hợp nhất. Cùng với đó là đề xuất của TS Hà Huy Ngọc trong việc đưa việc thực thi ESG vào đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh", ông Phạm Tuấn Anh nêu.

Ông Phạm Tuấn Anh đã nhắc lại ý kiến của TS Hà Huy Ngọc trong phần thảo luận, khi đề xuất báo Dân trí nên tổ chức các hoạt động hỗ trợ và thúc đẩy các doanh nghiệp khởi nghiệp áp dụng mô hình ESG từ giai đoạn đầu. Ông cho biết sẽ trao đổi với Ban tổ chức trong thời gian tới để biến ý kiến từ ý tưởng thành hiện thực.

Với phần thảo luận, TS Lê Thái Hà điều phối cùng với các chuyên gia, gợi mở định hướng cho doanh nghiệp đang gặp lúng túng, khó khăn nhất định trong việc thực hiện những bước tiếp theo trong triển khai ESG.

Đặc biệt, ý kiến của TS Lê Thái Hà gây ấn tượng mạnh: "Chuyển đổi số phải gắn liền với ESG, không thể thiếu ESG, nếu không khác gì một chuyến tàu không định vị, không la bàn - dẫn đến đi không đúng hướng".

Nhà báo Phạm Tuấn Anh phát biểu tổng kết Hội thảo “Thực thi ESG bằng khoa học công nghệ - Từ dữ liệu đến hành động” chiều 26/11 (Ảnh: Mạnh Quân).

Một lần nữa, ông Phạm Tuấn Anh nhấn mạnh rằng hội thảo là mắt xích quan trọng trong chuỗi hoạt động của Diễn đàn ESG Việt Nam 2025. Chuỗi sự kiện kéo dài từ Diễn đàn chính ngày 24/6, sau đó là các hội thảo chuyên sâu tại Hà Nội và TPHCM, đến các tọa đàm theo ngành, và sẽ khép lại bằng điểm nhấn ý nghĩa vào ngày 22/12 với Diễn đàn ESG Việt Nam cùng Vietnam ESG Awards 2025 - tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu, ghi nhận những nỗ lực cụ thể hướng tới phát triển bền vững.

Đại diện báo Dân trí cho biết mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành và quan tâm của các chuyên gia, doanh nghiệp đối với Vietnam ESG Awards 2025. Giải thưởng không chỉ đơn thuần là hoạt động vinh danh những doanh nghiệp xuất sắc, mà còn là nơi quy tụ đội ngũ chuyên gia hàng đầu về ESG tại Việt Nam.

Doanh nghiệp tham gia không chỉ hướng tới sự ghi nhận, mà quan trọng hơn là được lắng nghe những đánh giá, góp ý và tư vấn chuyên sâu từ hội đồng giám khảo - những người am hiểu sâu sắc về ESG. Đây là cơ hội để doanh nghiệp nhìn rõ hơn về chính mình, xác định những việc cần ưu tiên thực hiện, từ đó triển khai ESG bền vững hơn trong tương lai và sẵn sàng tham gia Vietnam ESG Awards trong những năm tiếp theo.

"Báo Dân trí cam kết tiếp tục đóng vai trò là cầu nối giữa chính sách và thực tiễn, giữa khoa học và hành động, giữa doanh nghiệp và cộng đồng vì một Việt Nam phát triển bền vững, xanh hơn, trách nhiệm hơn và nhân văn hơn", ông nói.

"Chúng tôi tin rằng, từ những chia sẻ hôm nay, mỗi doanh nghiệp, mỗi tổ chức sẽ thu nhận được những góc nhìn mới, các gợi mở thiết thực và nguồn động lực mạnh mẽ để thúc đẩy quá trình triển khai ESG theo hướng thực chất hơn; qua đó chủ động chuyển hóa dữ liệu thành quyết sách, biến công nghệ thành hành động và đưa ESG trở thành giá trị cốt lõi trong chiến lược phát triển của mình", Tổng biên tập Phạm Tuấn Anh nhấn mạnh.