Toàn cảnh hội thảo thực thi ESG bằng khoa học công nghệ

Thảo luận sôi nổi tại hội thảo "Thực thi ESG bằng khoa học công nghệ - Từ nhận thức đến hành động” do báo Dân trí tổ chức (Video: Phạm Tiến - Quỳnh Anh).

Chiều 26/11, báo Dân trí tổ chức hội thảo “Thực thi ESG bằng khoa học công nghệ - Từ nhận thức đến hành động” tại Hà Nội. Hội thảo là sự kiện vệ tinh thuộc khuôn khổ Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 chủ đề "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững.

Tham dự sự kiện có sự góp mặt của bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập báo Dân trí, cùng đông đảo đội ngũ các chuyên gia hàng đầu và đại diện lãnh đạo nhiều doanh nghiệp tiên phong, tổ chức uy tín, nhà báo có kinh nghiệm về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI).

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà khẳng định đây là sự kiện rất đặc biệt, có ý nghĩa thiết thực trong chuỗi hoạt động của Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2025 do báo Dân trí tổ chức.

Về nội dung ESG, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cho rằng việc lựa chọn chủ đề năm nay - “Khoa học, công nghệ và động lực phát triển bền vững” - thể hiện tầm nhìn chiến lược, đồng thời bắt kịp xu thế chuyển đổi toàn cầu và phù hợp với định hướng phát triển của đất nước.

Chủ đề cũng gắn chặt với những vấn đề mang tính thời sự trong đời sống kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng và xã hội.

"Hiện nay, ESG không còn là khái niệm mang tính xu hướng hay lựa chọn nữa, mà trở thành chuẩn mực phát triển và yêu cầu mang tính sống còn đối với doanh nghiệp, tổ chức. Như vậy, ESG có ý nghĩa đối với cả hai khu vực: Doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước", Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nói.

Từ góc độ quản lý Nhà nước, Bộ Nội vụ nhận thức rõ rằng thúc đẩy phát triển bền vững không thể tách rời cải cách hành chính, hiện đại hóa nền công vụ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. ESG, xét đến cùng, không chỉ là tiêu chuẩn của doanh nghiệp mà còn là thước đo năng lực quản trị quốc gia, năng lực điều hành và trách nhiệm xã hội của bộ máy công quyền.

Chia sẻ tại Hội thảo “Thực thi ESG bằng khoa học công nghệ - Từ dữ liệu đến hành động”, GS.TS Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội, Viện trưởng Viện Kinh tế và Phát triển Doanh nghiệp - nhấn mạnh rằng ESG đang trở thành một yêu cầu mang tính sống còn đối với doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mới.

Cũng trong sự kiện, ông Tạ Hữu Thanh - Giám đốc Thương mại, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet - cho biết những năm qua, doanh nghiệp kiên định theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, lấy khoa học - công nghệ làm nền tảng và ESG làm định hướng chủ đạo trong quá trình vận hành.

Đây là định hướng lâu dài, giúp Vietjet tạo dựng vị thế của hãng hàng không hiện đại, tiên phong đổi mới và thích ứng nhanh với các xu hướng toàn cầu.

Bà Đỗ Thị Thu Phương, Phó trưởng Ban, Ban An toàn Môi trường và Phát triển bền vững - Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) với tham luận: "Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia Việt Nam thực thi ESG bằng khoa học công nghệ - từ dữ liệu tới hành động".

TS. Đinh Viết Sang - Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội với bài tham luận mang chủ đề ESG trong kỷ nguyên AI.

Ông Hà Huy Ngọc - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Chiến lược kinh tế địa phương và lãnh thổ (Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới) - với bài tham luận mang chủ đề Thực hiện chuyển đổi ESG từ góc nhìn địa phương và doanh nghiệp.

Các bài tham luận thu hút sự chú ý của đông đảo khách mời tham dự sự kiện.

Ngay sau đó, hội thảo bước vào phiên thảo luận chuyên sâu, nơi các chuyên gia cùng trao đổi về giải pháp giúp doanh nghiệp biến chuyển đổi số và quản trị dữ liệu thành các kết quả ESG đo đếm được, với chi phí phù hợp và hiệu quả rõ ràng.

Phiên thảo luận với chủ đề: Thực thi ESG bằng khoa học công nghệ - Từ dữ liệu đến hành động

TS Lê Thái Hà - Giám đốc Điều hành Quỹ VinFuture (Quỹ Vì Tương Lai Xanh) - điều phối phiên thảo luận.

Phiên thảo luận được tổ chức với mong muốn tạo ra một không gian trao đổi thẳng thắn, cởi mở và thực chất giữa các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và cộng đồng doanh nghiệp.

4 diễn giả là TS. Mạc Quốc Anh, TS. Hà Huy Ngọc, ông Tạ Hữu Thanh và ông Nguyễn Đức Minh đã có những màn tranh luận, trao đổi cởi mở qua các câu hỏi được gửi tới chương trình.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập báo Dân trí - trao hoa tặng các diễn giả.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập Báo Dân trí, Trưởng BTC - phát biểu tổng kết Hội thảo “Thực thi ESG bằng khoa học công nghệ - Từ dữ liệu đến hành động”.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh nhận định, sau buổi làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, hội thảo đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, đồng thời mang đến nhiều thông tin bổ ích và giá trị thực tiễn. Sự kiện để lại ấn tượng sâu sắc và mở ra nhiều hướng đi thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp cũng như các nhà quản lý.

Theo ông Phạm Tuấn Anh, hội thảo tiếp tục khẳng định thông điệp xuyên suốt của Diễn đàn ESG Việt Nam 2025: ESG không thể tồn tại nếu thiếu khoa học công nghệ và dữ liệu. Khoa học công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hành động cụ thể, tạo ra giá trị thực tế cho xã hội, môi trường và con người.

Ban tổ chức sự kiện cùng các diễn giả, khách mời chụp ảnh lưu niệm kết thúc Hội thảo “Thực thi ESG bằng khoa học công nghệ - Từ nhận thức đến hành động”.